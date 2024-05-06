東哥第一季每股賺6.08元 年減15％

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東哥遊艇（8478）今年第一季合併營收雖比去年同期成長15％，但因生產成本調漲遞延效應、疫後船展及船主相關活動回歸正常規模、以及增加新船型推廣，營業淨利約5.34億元，換算每股稅後盈餘6.08元，比去年第一季的7元，年減約15.13％，為了因應未來營運，東哥已啟動相關發展策略規劃，使產品朝向更大呎型、更多元，滿足不同船主需求，擴大市占率。

東哥董事會6日通過今年第一季合併財報，第一季合併營收18.20億元，年增約15％，稅後淨利5.34億元，每股稅後盈餘6.08元，年減15.13％。

東哥遊艇表示，第一季合併營收比去年同期增加15％，但，每股盈盈餘減約15％，主要是因生產成本調漲的遞延效應、疫後船展及船主相關活動回歸正常規模、以及增加新船型推廣活動所致。

東哥說，全球遊艇市場消費行為已回歸疫情前模式，不同定位的遊艇，面對的供需情況及消費者消費模式，已有顯著差異，越大呎型的高端奢侈品，消費韌性越為強勁。

因此，東哥已啟動相關發展策略規劃，包含新廠房的建置，提供未來呎型擴增的內部產能供給，全新船款131呎（約40公尺）的豪華遊艇已有訂單斬獲，預計2年後交船，將為自製遊艇中最大呎型。

東哥表示，考量投資、生產時間等效益評估，東哥也規畫與歐洲遊艇製造商，進行策略聯盟，透過合作夥伴代工生產OA遊艇，使產品朝向更大呎型、更多元設計的趨勢發展，滿足不同船主需求，更進一步擴大OA市占率。

除了發展核心業務外，東哥指出，未來也將著力在遊艇維修服務及碼頭經營，期望未來透過併購，進行垂直整合，從高奢精品遊艇，更進一步提供客戶廣泛且精緻服務，提升用船體驗，強化客戶黏著度，全面推升品牌形象及船主口碑，打造更全面、更具競爭力的營運模式。