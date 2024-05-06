迎疫後觀光十年 觀光署推台灣觀光品牌3.0版

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觀光署6日啟動台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），觀光署長周永暉說，面對疫後全球市場及旅遊型態的改變，觀光署以觀光品牌全球行銷為指標性推廣策略，明年將增加2億預算，陸續在紐約時報廣場、柏林車站、法蘭克福中央車站、法國巴黎奧運會場以及2025年日本世博會場等國際節點宣傳，為台灣疫後觀光10年帶來新亮點。

周永暉指出，台灣觀光3.0品牌「TAIWAN– Waves of Wonder」以台灣山、海等曲線為設計，向國際展現一波又一波的驚喜，以此迎接疫後的台灣觀光10年；他表示，後續將在全球主要城市和旅展不斷放送宣傳，也會與22個縣市政府合作推廣在地旅遊。

他強調，3.0版品牌推出要向疫後全球展現台灣亮點，是代表台灣的重要品牌，也告訴全世界台灣準備好了，希望大家多來台灣旅遊。

在花東旅遊補助方面，周永暉說，公路局已確認蘇花公路可在5月底前完成修復通車，因此，花蓮補助確定提早6月上路，觀光署將在6月1日起提供花蓮自由行和團客住宿平日每間1,000元補助，假日500元住宿補助。

至於花東一體性的旅遊訴求，周永暉則說，台東提供平日住宿每間1,000元補助，推出時程上會比花蓮稍晚一些。

另針對旅宿業缺工盼爭取移工事宜，周永暉表示，新舊任部長都對此事相當關心，也持續與勞動部溝通中。周永暉說，目前與勞動部有兩方向討論，一是針對張貼紅單或營運困難旅館，其員工的留、轉任輔導協助，二是針對旅宿業仍有缺工問題，持續與勞部爭取引進。

周永暉說，目前與勞動部有兩方向討論，一是針對張貼紅單或營運困難旅館，其員工的留、轉任輔導協助，二是針對旅宿業仍有缺工問題，持續與勞部爭取引進。