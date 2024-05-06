川普官司纏訟 痛批拜登營運「蓋世太保政府」

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根據美國媒體聽到的錄音，美前總統、共和黨總統參選人川普在向捐助者的私人演講中，指責民主黨競爭對手、現任總統拜登營運「蓋世太保政府」，他還在演講中攻擊參與他刑事起訴的檢察官，把他們比作納粹頭子希特勒的秘密警察。

川普4日晚間於佛州棕櫚灘的海湖莊園舉行的捐贈者務虛會上，發表90分鐘演說。在此之前，他再次抱怨，針對他的多項起訴都是出於政治動機。川普本人剛結束為期11天的紐約封口費審判，他被指控偽造商業紀錄，以掩蓋向色情女星支付13萬美元款項。

據《紐約時報》和《華盛頓郵報》聽到的錄音，川普指控民主黨人，稱「這些人正在管理蓋世太保政府...這是他們唯一擁有的東西。在他們看來，這是他們獲勝的唯一途徑，而這實際上正在殺死他們。但這並不困擾我。」

對於川普將民主黨人和拜登政府，比作2戰時期德國的納粹警察，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在聲明中，將拜登在任期間的行為與川普的最新言論劃清界線，指責這位前總統附和法西斯言論，「與新納粹分子共進午餐，並煽動被揭穿的陰謀論，這些陰謀論導致勇敢的警察喪生」。貝茨表示，「拜登總統正在將美國人民團結在我們共同的民主價值觀和法治周圍，這種做法實現50年來最大程度的暴力犯罪減少。」

一些歷史學家表示，川普的評論反映那些試圖使敵人非人化的獨裁者言論。而川普競選團隊早前卻拒絕與納粹、希特勒和義大利的墨索里尼相提並論。

另外，川普言論也招致民權組織和其他批評人士對其法西斯傾向的指責。猶太公共事務委員會執行長席皮塔尼克（Amy Spitalnick）5日譴責川普，表示「進行這樣的比較總是錯誤的、冒犯性的和卑鄙的——如果再加上前總統長期以來將反猶太主義正常化的歷史，這種比較就更不應該了。」她說，「利用納粹對比來為偏執的獨裁議程服務 ，尤其令人髮指。」