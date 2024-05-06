捷絲旅臺大尊賢館寵媽無極限

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晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館與臺大博物館群攜手合作推出「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案，即日起開放預訂，入住日為即日起至31日止。入住房客除享自助式早餐之外，位於飯店二樓「義饗食堂」餐廳的主廚亦備妥義式海陸窯烤四人分享餐，邀請全家大快朵頤，母親節週末三日入住再加贈精選紅酒乙瓶。以入住精緻四人房為例，每人最低只要1,750元起。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含10%服務費及5%稅金，詳情請上官網查詢，或電洽專線(02)7735-5000。

「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案的最大亮點，是人氣美食餐廳「義饗食堂」推出的義式海陸窯烤四人分享餐，豐盛的餐點內容包括美國頂級無骨牛小排、BBQ豬肋排、檸檬奶油鮭魚排等精彩主菜，搭配鮮蝦奶油起司細扁麵及羅勒野菇田園Pizza等，繽紛的餐桌讓人目不暇給。其中主廚最為推薦的無骨牛小排是選用油花均勻細緻的美國Prime等級，肉質軟嫩具有嚼勁，以海鹽及黑胡椒簡單調味後，即透過窯烤方式烹調，外層香酥鎖住肉汁，入口鮮甜軟嫩，令人回味無窮。

另一主打菜品檸檬奶油鮭魚排是選用來自挪威的鮮鮭魚排，於鐵板上香煎至油香四溢後盛盤，淋上主廚使用鮮奶油、奶油及雞高湯慢火熬煮的醬汁，上桌後淋上少許新鮮檸檬汁，爽口不膩，色香味俱全。義式海陸窯烤四人分享套餐售價2,999元，附贈田園時蔬沙拉、主廚例湯、經典麵包及飲料吧等無限享用，期間可再加購哈根達斯冰淇淋吃到飽買二送二，用滿滿美食儀式感慰勞辛苦的媽咪。 除了美味的菜品，義饗食堂的自然通透設計風格也是其特色之一。坐擁環繞180度的大落地窗景觀，引進充足的戶外光線，打造出舒適的用餐氛圍，成為慶祝節日的最佳首選。

(提醒您，未成年禁止飲酒，喝酒不開車！)

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捷絲旅臺大尊賢館

地址：台北市大安區羅斯福路四段83號

訂房專線：02-7735 5000

義饗食堂

地址：台北市大安區羅斯福路四段83號（捷絲旅臺大尊賢館2樓）以上餐價需另加一成服務費