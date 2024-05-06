ZENSO秀自信 傳遞健康體態管理

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唯樂台灣日前舉辦一場健康體態表揚「ZENSO秀自信發布會」，是一套完整的健康體重管理套組，由國際巨星Ella陳嘉樺代言，自2023年上市不到一年時間即創造出熱銷好成績，亦有消費者回饋是因為Ella陳嘉樺代言而購買產品，期許自己可以擁有像Ella一樣地完美體態，幫助消費者找回自信與理想體態，特別邀請到星品代言人楊一展、以及品牌代言人Energy阿弟蕭景鴻出席參與，一起見證ZENSO健康體重管理系列帶來的優異成績。

ZENSO健康體重管理系列，向消費者們傳遞健康體態養成之觀念，除了使用ZENSO產品外，還需要搭配健康飲食以及養成運動習慣，才是最佳的體態養成計畫，故本次發布會主題特別與四年一度運動盛會「巴黎奧林匹克運動會」結合，希望透過主題傳達健康體態養成，運動亦是非常重要地一環。

此發布會特別邀請啦啦隊常勝冠軍「世界之星」來為活動熱情開場，啟動典禮也設置了一場注冰儀式，冰冽的沁涼感象徵著開始挑戰與改變，亦代表ZENSO健康體重管理系列，不僅僅是一套產品，更是一種生活態度，為消費者注入自信與活力，締造健康地生活。

唯樂台灣與新品牌代言人Energy主唱阿弟-蕭景鴻首次合作，阿弟分享唯樂虎奶菇養氣飲以及S-GLOW亮密滑絲錠，幫助了演藝行程的順利，更與小兒子豬寶共同代言KidAone黃金初乳木莓錠，一起守護全家人的健康，也分享豬寶常常自己偷偷拿KidAone黃金初乳木莓錠來吃，被發現時甚至已經吃掉了半罐，可見豬寶對自己代言的產品非常喜愛。

星品代言人楊一展熱情出席發布會活動，展現對唯樂的支持，樂於投身公益的楊一展不僅參加唯樂先前舉辦的馬來西亞生命超馬鬥士的公益講座，現場亦熱情邀約民眾一同參與預計6月舉辦之划龍舟公益競賽活動，將公益結合台灣節慶，展現豐富的人文氣息外，亦能做公益回饋予社會。