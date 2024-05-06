加速達2050減碳目標 學者建議提前禁售燃油汽機車

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為達成2050年淨零排放目標，政府規畫2030年市區公車全面電動化、2040年新售電動汽機車達100％，但學者指出，上述2項措施無法使運輸部門達成2050年減碳目標，建議提前禁售燃油汽機車時程，並加速汰舊換新燃油車、規畫重型車低碳化。

台灣科技媒體中心今日舉辦「碳費與減量管制目標的科學可行性」線上記者會，邀請專家分享制定碳費應考量的因素與衝擊及評估氣候政策減量成效的方式。

台大土木工程學系助理教授謝依芸表示，2050淨零排放路徑訂出2030年市區公車全面電動化、2040年新售電動汽機車達100％目標，雖有助於減少運輸部門碳排，但無法達到2050年的運輸部門減碳目標，原因是我國汽、機車使用壽命長達18至20年，代表即使2040年新售電動汽機車達100％，到2050年，仍有許多燃油汽機車在路上運行，拖累減碳進程。

謝依芸建議，不少國家規定2035年禁售燃油汽機車，台灣應思考提前禁售燃油汽機車時程，並提高車主汰舊換新燃油車的速度。另外，重型車占運輸車輛比例較小，卻貢獻相當大碳排，也應儘速規畫重型車低碳化。

她強調，政府必須跨部會合作，才能實現淨零排放，舉例來說，車輛電動化將使得碳負擔轉移到發電部門，如果沒有配合推動電力系統低碳化，將使得電動車減碳效益大打折扣。

謝依芸另提到，開放能源使用與供給相關數據，能更精確評估政策影響與提供施政建議，並應對新挑戰和技術進步，但目前「政府資料開放平台」遺漏很多數據，政府不該以尚未整理或尚未更新等理由拒絕開放資料，或者對民眾的需求已讀不回。