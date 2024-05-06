原料價格支撐 台橡前四月營收達116億元年增7.9％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台橡（2103）6日公布4月營收數據，期間雖有產線陸續歲修，但在原物料高價位支撐下，台橡單月營收規模增8.25％近28.75億元。今年前4個月營收達116.2億元，年增幅7.9％較前期有所擴大。

台橡在3月下旬至4月進入產線歲修時期，申學化學三條丁苯橡膠生產線期間陸續有歲修檢測。阿朗台橡產線與主要設備4月多數時間也進行歲修。法人判斷，期間雖然多條產線檢測，但今年來合成橡膠原物料丁二烯價位居高不下，對合成橡膠的價位以及台橡營收形成支撐。

台橡表示，今年雖然預期產業鏈庫存調整將漸入尾聲，但終端需求持續疲弱，加上近年新增產能陸續完工投產加劇市場競爭，市場供需尚待恢復平衡。總體因素方面，大陸經濟結構性調整、地緣政治衝突及利率政策動向等，使營運前景仍面臨挑戰。

台橡指出，將改善產能利用率，並審慎管控成本與資本支出，來應對產業前景不確定性。並且持續投入創新，積極開發新產品市場，專注新技術平台與應用研發，加速商業化生產高附加價值的產品應用。

台橡也將在6月7日召開股東常會，將改選新一屆董事，在董事候選名單中，法人董事漢德建設推派資源循環台灣基金會董事長黃育徵和首都公寓大廈管理維護公司董事李孟玲；獨董候選名單中，則有玉山金獨董蔡英欣。