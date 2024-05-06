新台幣收32.347元、升2.9分 終場強勢拉出連六紅

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美國4月非農就業人數大幅低於預期，勞動數據意外出現降溫，增強投資人對美國聯準會降息希望，市場對於美國聯準會年內降息兩次的期待升溫，美元指數應聲大幅回落，加上台股走揚帶動，新台幣兌美元6日早盤一度站上32.2元，午後匯價小幅回檔，終場收32.347元、升2.9分，近期拉出一波連六紅，收盤也創近三周新高，台北外匯市場成交量9.73億美元。

匯銀主管分析，美國強勁經濟數據出現鬆動後，美元指數回落，新台幣早盤跟著國際匯市走升，加上台股上漲帶動，外資熱錢匯入下，新台幣上午最高升至32.28元，惟午後外資轉為匯出，壓抑匯價升幅，終場僅小升2.9分。

觀察近期新台幣走勢，從4月底至5月以來，新台幣已經連續反彈六個交易日，匯價一路從32.6元高點回升，盤中最高重回32.2元價位後，匯價持續收復失土，若後續無其他題材干擾，5月匯價有望由黑翻紅，今年以來首度月線收紅。

外匯交易員認為，匯價短期顯著升值，但32.3元仍處於近年高檔位置，短線走強屬於健康反彈，但能否繼續挑戰32元整數，後續仍以美國各項經濟數據而定；而大方向來看，美國7月升息機率已逼近4成，一旦美國啟動降息，非美幣別將近一步走升，也新台幣升值氣勢。