高雄萬豪酒店皇豪中餐廳季節限定「春之饗宴」

高雄萬豪酒店皇豪中餐廳向來以創新粵菜擄獲饕客味蕾，池一明主廚秉持「吃在地、食當季」的料理原則，推出春季限定美饌，選用當季肥美的龍蝦、白鯧及海參等海鮮入饌，靈巧運用炒、蒸、炸、燉等烹製技藝，精心獻映4道粵式佳餚，呈現春日物產的豐饒與美味。

皇豪中餐廳即日起至6月30日推出季節限定「春之饗宴」，以海鮮搭配節令時蔬，創造應景的春季珍饈。「韮香春筍龍蝦飯」特別挑選春日剛萌發的綠韭菜，芽嫩色翠、香氣豐盈，搭配有著「關廟三寶」之譽的當季綠竹筍切丁，放入整尾重達500克的波士頓龍蝦，另添加混和半隻龍蝦肉及蝦膏製成的龍蝦泥，和著米飯炒出鑊氣十足的鮮香海味，整份炒飯足足含有1.5隻的龍蝦，每粒剔透米心皆蘊藏著鮮甜鹹香。「豉椒紗羅蒸白鯧」以豆豉、辣椒、陳皮及魚露調出辛香濃郁醬汁，與肉質軟嫩的大白鯧一同蒸煮，特色之處在於主廚添加了傳統粵菜常見的豬網油，油脂滲入魚肉增添鮮甜風味，口感滑溜細緻。 「紅花汁脆皮刺參」嚴選珍貴的日本關東遼參，浸水泡發後填入鮮蝦肉泥，先蒸後炸呈現外酥脆、內爽滑的雙重口感，淋上以老母雞、金華火腿等細火熬煮的上湯，佐以西班牙番紅花絲，色美味鮮。「桂花雪蓮枇杷露」將春季盛產的旗山枇杷去皮熬煮，加入營養價值豐富的銀耳及雪蓮燉煮，桂花馥郁飄香，入口溫和甘甜，為春日饗宴畫上完美休止符。春之饗宴須提前一日預訂，洽詢專線：(07)559-6910

講求孝道的溫馨五月，皇豪中餐廳也推出「添福壽孝親宴」，以鮑、參、翅、肚等頂級食材入饌，文學底蘊深厚的池一明主廚以文「燴」友，每道佳餚皆以七言絕句的詩詞來命名，不僅滿足味蕾更豐富五感中的聽覺。祝賀長壽的「福如東海巍南山」，主廚將南非鮑魚及豬肘子悶滷，搭配素有長生寓意的麵線，讓齒頰盈滿豐腴鮮香。「福星高照與天齊」將老母雞、排骨、赤肉等食材燉煮精華湯底，放入生米小火煲粥，口感細緻綿密；佐以花膠、干貝、花枝、蝦仁等頂級配料，為料理錦上添花。「天賜遐齡樂安康」以雪蓮、銀耳慢燉3小時，再加入香甜脆爽的蘋果及雪蛤，滋補養顏，讓長輩讚不絕口。添福壽孝親宴十人桌菜每桌23,999加一成服務費，共可品嚐10道可口珍饌，即日起至12月30日提供預訂，須提前三日預約並預付訂金，每位再招待蓮蓉小壽桃乙顆。