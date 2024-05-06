羅芙奧2024春季拍賣會各專場亮點拍品搶先看

羅芙奧2024春季拍賣會將於5月31日至6月2日在台北萬豪酒店 3F博覽廳舉辦，各專場亮點拍品搶先看：

◎「現代與當代藝術」◎

名家薈萃，內容涵蓋自西洋傑作、華人經典、日韓現當代、東南亞新生代、潮流塗鴉藝術等，甄選現當代藝術拍品151組。

艾迪．馬丁內斯 無題（瓶花）2020 油彩 壓克力 噴漆 亞麻布 190.5 x 167.6 cm。圖／羅芙奧提供

今年作為聖馬利諾國家館代表藝術家—艾迪．馬丁內斯（Eddie Martinez）參與第60屆威尼斯國際雙年展，其《無題（瓶花）》為本次拍賣亮點作品，為藝術家從早期到近期各階段皆喜愛的「盆花」主題，演繹不同年代的生命經驗。美國抽象表現大師—山姆．法蘭西斯（Sam Francis），《無題》繪製於1980年，是法蘭西斯繪畫成熟時期的代表，構圖充滿活力和動感。去年適逢法蘭西斯百歲誕辰，洛杉磯郡立美術館和加州安德森收藏館皆舉辦百年紀念展以茲慶祝，行情逐漸看漲中。德國當代最重要的藝術家之一—安森．基佛（Anselm Kiefer），《聖母頌．至貞之母》為此主題系列中的大型作品，呈現藝術家對歷史及文化的反省。法國具象主義大師—貝爾納．畢費（Bernard Buffet）《黃色鬱金香》為藝術家早期花卉作品，「瓶花」系列貫穿各個時期的筆觸，見證了藝術家從經典手法到對繪畫的新體驗與感悟。巴黎畫派大師—貝爾納．卡多蘭（Bernard Cathelin）《紅色仙客來靜物》濃厚的詩意展現對自然美景的熱愛。法國備受尊崇的抽象畫家—喬治．馬修（Georges Mathieu）《希臘之城》為一幅充滿凝聚力和能量的迷人作品，奔放筆勢彰示馬修的藝術語彙。法國自由具象派繪畫運動的領導者—羅伯．貢巴斯（Robert Combas）《無題》拍品帶著街頭塗鴉的強烈風格。多明尼加藝術家—塔妮亞．馬莫列霍（Tania Marmolejo）《雨林中的秘密》為其標誌性的巨大女性肖像。KAWS（布萊恩．唐納利 Brian Donnelly）《同伴（棕色）》是受年輕世代藏家關注度極高的潮玩藝術象徵。

山姆．法蘭西斯 無題 1980 壓克力 畫布 127 x 353 cm。圖／羅芙奧提供

華人藝術重要作品，包括：中國現代美術的奠基者—徐悲鴻《陸運濤夫人像（小稿）》旅居南洋期間，為新加坡一代美人李惠望——新馬電影大亨陸運濤夫人繪製油畫肖象，此小稿創作放大之作品，現存於北京徐悲鴻紀念館，從歷史文獻照片中，可以看見徐悲鴻創作此稀珍畫作的過程。現代法籍華裔藝術巨匠—趙無極《15.7.93》技法自然爐火純青，把繪畫提昇至幽緲的心靈視界。台灣戰後重要的前輩藝術家—李德《在天之涯》曾展於台北市立美術館，為藝術家回歸對「點」的探索，以及中國水墨畫「皴法」的研究之上乘之作。拍場亦有才氣縱橫的海外華人大師丁雄泉多幅色彩亮麗之油畫佳作；被譽為「現代水墨畫之父」的劉國松《太空系列一紅日升自五花海》、《沒有季節的山—西藏組曲五十四》；五月畫會的主要成員之一莊喆《構圖 （雙聯幅）》；在世時長年過著索居禪行的生活，畫作甚為珍稀的葉世強《窗臺》；台灣當代藝術家葉子奇《舉目向山，洛韶》；中國當代藝術家洪凌《雪靜山空》都是春拍重要作品。

享譽國際的日本熱門藝術家：六角彩子（Ayako Rokkaku）《無題》刻畫藝術家標誌性的、古靈精怪的大眼女孩。奈良美智（Yoshitomo Nara）《我的手呢》擁有特大頭部比例的孩子表現出反叛精神，深受收藏家追捧。塩田千春（Chiharu Shiota）《無盡的線》千絲萬縷勾勒出的詩意氛圍。近年則以黑白雙主色之鮮明畫風在藝壇響亮名號的五木田智央（Tomoo Gokita）《日日夜夜》。著名雕刻大師舟越桂（Katsura Funakoshi），今年不幸地因肺癌離世，享壽72歲，本場亦有《DR1917 （為天青之書而作的圖畫）》作品參拍。還有泰國知名當代藝術家亞歷克斯．費斯（Alex Face）帶來標誌性三眼兔作品。本場拍賣亦推薦多件立體作品，如平子雄一（Yuichi Hirako）、山口歷（Meguru Yamaguchi）、名和晃平（Kohei Nawa）、土屋仁応（Yoshimasa Tsuchiya）等，匯聚國內外現當代明星藝術家，創作風格、媒材及主題各異，精美絕倫。

◎「翰墨丹青—書畫及古文物」◎

本次專場佳作雲集，張大千《荷花》描繪夏荷，張大千於花卉題材繪畫的成就實有獨到精絕之處，自幼年從母姊習畫花卉，深勾勒與敷彩的筆墨功夫,時人更稱其為「集中國歷代花卉畫傳統大成」之美名。此幅《荷花》亦是張大千荷花題材創作的經典圖式。畫背戲題「紅粧出水」引自宋代王洋詠蓮詩，更顯天真爛漫的情致。另一件張大千作品《泛舟垂釣》為1960年晚期至1970前期，此時期為山水結構最為特出的一作，藉由墨色層次的敷暈、勾染搭配，將山水物象的呼應與平衡展現於畫幅之中。張氏突破傳統的規範，以墨色濃淡相間展現大寫意山水的渾厚氣度。此外，作品上款人李文乾曾為郝柏村任參謀總長與國防部長時代之幕僚，孫雲生《荷花》與江兆申《臨江雅敘》亦為同一上款人家屬舊藏。溥心畬《禪境遊山》足見溥氏樓閣界畫之高妙，勢必迎來藏家垂青。本次亦有喻仲林家屬提供來源有序的喻仲林及臺靜農作品，皆為市場上少見的經典小品。當代水墨部份，董陽孜《滿則覆》以猶勁之勢再譯老莊。本此亦有四件卜茲大作，其中《禹王碑》展現其入古求新之意趣；《觀公孫大娘弟子舞劍器行》、《鷗鳥忘機》、《孫過庭書譜句》亦可期受到關注。文物部份，本次精選竹雕、黑漆螺鈿、瓷器等雅玩，期待為藏家帶來不容錯過的精彩盛宴。

張大千《荷花》1963 水墨 設色 紙本 鏡框 36.2 x 43.8 cm。圖／羅芙奧提供

◎「尊釀雲集 Finest and Rarest Wines」◎

近700件拍品精彩可期。5月31日的威士忌專場搜羅蘇格蘭與日本威士忌珍稀酒款，如代表麥卡倫精神的Macallan Lalique 55 Years Old Decanter、一套六瓶的Springbank Millennium套組，高年份酒款如輕井澤1968 50年 黑命之水與1970 藝伎標。此外，本次特與百富門合作，徵集高年份珍稀作品格蘭索1974 48年，得標買家將可額外獲得一場七天六夜蘇格蘭酒廠參訪旅程。延續2023年的「獨立裝瓶廠巡禮」專區，今次嚴選Gordon & MacPhail與Murray McDavid兩家獨立裝瓶廠作品；壓軸的「WHAT DOES FUN SAY?」專區則搜羅了Whiskyfun網站給予90分以上好評的酒款，以無底價方式拍賣。無論品飲或收藏，相信每一位威士忌愛好者都能從中尋到自己的心頭好。

輕井澤 Karuizawa 1970 藝伎標。圖／羅芙奧提供

6月1日的葡萄酒專場以經典的波爾多開場，徵集許多優質年份的原裝箱。也再度籌劃酒莊直送專區，與數個酒莊攜手推出二十餘件八零年代至今的原裝箱拍品。價格穩定成長的香檳，此次為藏家們匯聚了炙手可熱的品牌如白中白的王者Salon、Krug及小農香檳的代表Jacques Selosse。近年來十分受到重視的勃根地酒款更是此次拍賣的重頭戲，2005年及2007年兩套Domaine de la Romanée-Conti的完整原裝箱拍品，絕對是為本次拍賣不容錯過的焦點。除此之外，亦不乏有趣如Vogüé Musigny Blanc白酒、DRC白酒等，以及品項多元、囊括地區級至特級園的Leroy紅白酒款，精彩可期。

Jacques Selosse Blanc de Blancs Extra Brut 1999。圖／羅芙奧提供

◎「手袋及精品鑑賞會」◎

呈獻風尚雅緻的愛馬仕手袋、瑰麗璀璨的高級珠寶以及頂級腕錶，再度與您相約在繁茂爛漫的季節，帶來令人驚喜的一方精華珍品，和您共享珍其精萃的會心所得。

罕見霧面白色喜馬拉雅NILO鱷魚皮25公分柏金包附銀色金屬配件 HERMÈS, 2019, 25 w x 19 h x 14 d cm。圖／羅芙奧提供

本季蒐羅愛馬仕的『夢幻逸品』罕見霧面白色喜馬拉雅NILO鱷魚皮25公分柏金包，其代表著愛馬仕珍稀皮革之所以稀罕不只是因為原物料取得困難的程度，背後象徵的更是頂級工匠絕佳的皮件製作工藝，以及創造出渾然天成、獨一無二的染色技巧。除了多件珍稀皮革的柏金包、凱莉包、CONSTANCE包之外，小尺寸包風潮持續，限量版KELLYDOLE PICTO包更是一包難求！另外還有款式繁多的愛馬仕入門包款精選都是生活充實精彩的都市人不可錯過的首選。

誠摯邀請藏家共賞高品質的黃色鑽石、珍稀罕見的粉紅色鑽石以及雅緻矜貴的藍色鑽石等，彩鑽絢麗的光彩旖旎蕩漾，不禁令人驚嘆於大自然造就的稀有傑作。無獨有偶，產自哥倫比亞MUZO礦區收藏等級的祖母綠，濃郁深邃的色彩宛如凝聚大地之母的呼吸，隨著光影變化綻放出靜謐優雅的氣息。還有，時間亦不減其風華的頂級天然紅寶石、藍寶石，相信能讓您更懂得打造經典的專屬收藏。

羅芙奧精品部門以高端品味為本，以服務熱誠為輔，加上專業的市場分析，力求給予藏家最具前瞻性與最尊榮的收藏服務。推薦的每件作品皆是一時之選，僅為給尊爵不凡的品味藏家，一場頂級工藝的極致饗宴。

各專場時間請參考: https://ravenel.com/au/calendar

更多詳細資訊可參考: ravenel.com官網或社群平台

(禁止酒駕‧酒後不開車 安全有保障)