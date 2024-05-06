全新4月營收2.88億元 Q2迎美系客戶拉貨旺季

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受惠全球智慧手機市況復甦、資料中心高速傳輸需求增溫，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2024年營運展望樂觀，4月營收2.88億元，累計前四月營收11.24億元，年增1.04倍；而今年首季每股稅後純益（EPS）以1.04元刷新八季高，公司預估，全新今年微、光電子成長動能強勁，全年營收逐季走升可期。

砷化鎵大廠2023年下半年以來營運谷底回升，在非蘋智慧型手機客戶需求穩定、光電子需求穩健推升下，全新今年第一季業績表現不俗，單季營收8.37億元，年增1.12倍，稅後純益1.93億元、EPS則達1.04元，更是雙雙改寫近八季以來新高紀錄，毛利率40.76％，也連兩季穩居四成以上。

全新4月營收2.88億元，雖小幅月減3.12％，但仍較去年同期大幅成長82.38％，並改寫同期次高，其中微電子、光電子營收占比分別為84％、16％，對照今年首季的79％、21％，微電子占比緩步提高。公司指出，美系射頻大客戶展望正向，且第二季也將迎來美系手機品牌客戶PA磊晶端拉貨旺季，加上AI手機興起、5G滲透率提升、下半年WiFi 7可望導入手機，預期今年全年業績可望呈現逐季成長格局。

此外，光電子2024年也有多項動能可望逐步發酵，除原先的VCSEL、PD外，也持續耕耘手機3D-sensing、ToF（飛時測距）及P-sensor（Proximity sensor），其中P-sensor產品坐擁技術領先優勢，於非蘋及蘋果驗證結果佳，預估2025年首季有望貢獻營收。

而受惠AI推動資料中心高速傳輸需求，接收段部分，短距、中長距800G高速傳輸線PD磊晶客戶需求強勁並持續上修，訂單能見度看至2025年第二季，1.6T也已通過美系終端客戶認證，預估2025年起放量，公司預估，2024年整體數據中心營收將較去年成長近3倍，看好2024、2025年光電子營收連兩年攀高。