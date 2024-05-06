92歲嬤繳700萬稅金「比兒子還高」網嚇：台灣很多隱藏富豪

【中時新聞網 莊楚雯】5月繳稅季節到！一名網友說每年僅繳稅1,000多元，身邊的人繳稅也不多，好奇台灣到底是誰在繳稅？貼文PO出後，釣出一名國稅局前實習生留言，台灣真的很多隱藏富豪，曾有一位92歲阿嬤來報稅，要繳700萬稅金，比兒子繳500萬稅金還多。

原PO日前在Dcard發文，每年報稅季節到，他都只繳一點點稅金，大約1,000元左右，但從開始工作到現在，他領到的補助比繳得稅還多，包含振興券、紓困貸款補助、勞工局進修補助等，但查詢台灣主要稅收來源，其中綜合所得稅、營業所得、營業稅占總稅收7成，但身邊許多朋友繳稅金都不多，政府的公共支出又這麼龐大，疑惑台灣到底是誰在繳稅。

對此，一名自稱在國稅局實習過的女網友分享，台灣真的有很多隱藏富豪，像她曾遇過一個92歲阿嬤來報稅，要繳納700萬的稅金，而跟著阿嬤一起來報稅的70歲兒子，則繳500萬元，感覺這位阿嬤應該是有家族企業，讓許多網友看了直呼「好扯！」、「92歲收入虐爆30歲年輕人」、「阿嬤我不想努力了」。

也有其他網友貼出自己的繳稅金額，「我的證交稅繳了400多萬，哭啊」、「我自己開公司，今年營業稅已經繳了138萬，覺得這個世界都在懲罰賺比較多又努力的人」、「繳幾十萬被拿去補助每天路上亂開的計程車就不爽」，不過也有人喊窮「我不用繳，而且窮到政府要退我200多塊」。