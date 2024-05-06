酒鬼奇航酒精路跑回來了！1張票喝遍65家店 6／1開賣

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相隔3年復辦的台南市酒鬼奇航酒精路跑賽，活動預計6月30日登場，時間從下午3時至晚間10時，業者6日曝光65間參與店家，許多1線酒吧業者都加入行列，6月1日起可在這些實體店家與超商購票。

酒鬼奇航活動訴求酒友購買1只手環，憑手環每家換1杯SHOT，可喝遍所有酒吧。因新冠肺炎疫情中斷3年，今年宣布復辦未演先轟動，網路早有許多酒友敲碗，關注有哪些店家參與，額度限量2000張，網友都欲早日搶票。

原定64家酒吧參與活動，各家酒吧響應踴躍，近日名單協調後略有增減，6日定調率先曝光65家名單。6月1日起售票，酒友可在公布的實體店家或超商購票機內購買。

業者表示，完成活動者可獲抽獎兌換券機會，提醒雖人人都想「制霸」完賽，仍要注意身體狀況。

台南市觀旅局承諾今年的活動將協助宣傳，盼為台南的夜經濟帶來觀光財。

酒鬼奇航共有Bar Home、Long Light Bar、Hērá、民生西藥房、海登CBC酒吧、Bar C•L•C、Spotlight bar、鯤島Khuntor、T_T_bar、BlueMonk、赤崁中藥行、The ONE Lounge Bar、Cuckoo bar 咕咕吧、宮後食酒號、依舊室、不苦、The Shotting Fun、BAR HUTA 虎塔酒吧、殘響、萬昌起義、BBF Bar、天空酒吧Sky bar Lounge、Fashions微醺南紡旗艦店、在島之後、榕 洋行 RON ＆ COMPANY、The Little Yellow Door小黃門、1949 Bar、Nest_de_O_Bar、TAIKOO太古百貨店、春宮居酒屋、VIXIV 六 · 十四俱樂部、響琥、墨閣、富貴陸酒、澋酐、龍九坊、海市蜃樓、茶薈知事官邸、Bar Whisper、永福邸、Dark Circles、Gentlemen Only、稍爾、heylo、湟色、玖克、Midnight Tainan、Long Bar、JODOBE、咖啡小酒館、閱酒館、打火石bar、尋琴記、Bark2輕食餐酒館台南公園店、慢慢酒吧、醉地府、Bar Alter、奏匯、酣呷餐酒、咫尺角落、隧道酒吧、Bar often常酒、甜點酒吧、籠裏、賊仔坊.Bar。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！