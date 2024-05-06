台股5月續看多 有望挑戰21,000關卡

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0506逐洞賽

投組表現：

愛山林（2540）表現最佳，營建景氣趨勢向上，營建股全面上漲。

達麗（6177）表現最差，漲多拉回測試十日均線支撐。

盤勢預測：

周一台股受美股上周五收漲站回月線激勵，由台積電(2330)與鴻海(2317)領軍開高，電子股成交比重回復到六成以上，金融股與營建股表現仍舊強勢，加權指數漲勢平均，類股各擁題材，收盤加權指數持續上攻，520行情再起風雲，整個5月有望維持多方格局甚至往21,000整數關卡上攻。

周二指數在守穩月線後偏多震盪往前高挺進，目前金融與營建等內需族群仍舊人氣鼎盛，屬於長線產業趨勢成長族群，有望推升加權指數往前高挺進。營建族群多數呈現沿著中短期均線緩步上攻格局，而一旦有法說、財報或者新得標案等利多加持股價就強漲表態，預估未來半年營建股仍為盤勢多頭核心族群。至於AI伺服器族群與重電族群將進入高檔震盪段，持有的建議續抱，未持有的則可留意GB200伺服器相關個股如：鴻海(2317)、奇鋐(3017)等。

0506逐洞賽

投組表現：

大將（1453）表現最佳，股價勢勢亮燈收漲停板，政策作多營建族群且外資連續買超多日，推升股價再創波段新高。

凱崴（5498）表現最差，Q1營收2.6億年增4.73％告別連續七季衰退，毛利率由負轉為＋5.94％，每股獲利0.06元由虧轉盈，股價即將挑戰季線反壓。

盤勢預測：

周一美國上月非農就業低於預期且失業率上升至3.9％，使得市場重新燃起今年降息的希望，美股四大指數齊收紅，在權值股台積電、鴻海及金融族群聯手推升下，加權指數終場上漲192點收20,523點成交量增為4,126億， OTC指數留下上影線，終場小漲0.8點收250.79點成交量為930億，政策作多不變營建營造及金融強勢演出!

周一在降息預期下，美元指數及公債殖利率下滑，投資人情緒轉佳，科技股吹起漲風，AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機穀、機器人概念、散熱、軸承、安控族群、IC零組件通路、被動元件等強勢，矽光子概念德勝及上詮強勢亮燈，營建營造大將、京城、愛山林及根基等強勢攻漲停板，資產股概念、觀光餐飲、航空、汽車零組件、軍工概念等走強，金融族群挾獲利及現金股利佳強勢上漲。政策作多重電及電線電纜族群盤中見轉機，億泰及大空梭強勢亮燈攻漲停板。

周二蘋果春季發表會即將展開，智慧型手機迎來換機潮，Apple概念有望走強，AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機穀、機器人概念、散熱等為人氣所在，也是台股挑戰新高的關鍵，政策作多營建指數創歷史新高、金融指數創兩年新高，留意重電及電線電纜族群、水資源概念、綠電節能等轉強的機會。

0506逐洞賽

投組表現：

德勝（8048）表現最佳：AI帶動光通訊需求持續增加，持續看好

皇昌（2543）表現最差：創高後整理，後市看好

盤勢預測：

台股開高震盪，終場上漲192.99點，收在20,523.31點，成交量4126.42億。類股方面，金融類股表現最佳，漲幅2.19％，電器類股表現最差，跌幅0.62％。權值股方面，台積電上漲6元，漲幅0.77％，收在786元；聯發科下跌5元，跌幅0.48％，收在1,035元。

展望後市，加權指數站上月線後持續震盪往上，櫃買指數在站上3／8一千八百億大量低點正式轉多，能持續守穩支撐就能持續上漲，多頭格局就會持續運行，但台股處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中資金依然駐足在資產營建類股，短線上想操作的話，應往這方面去選擇標的；另外，電子資金占比目前偏低，但是這情況終將回歸電子股為主流，首選族群關注CoWoS設備像是雷科、弘塑、萬潤，另外台積電北美論壇提及矽光子技術的商用化時程提早，相關受惠股如光聖、上詮、波若威都會受惠。

0506逐洞賽

投組表現：

花王（8906）表現最佳，受惠營建族群強勢，股價出量再創新高

鈺邦（6449）表現最差，隔日沖賣壓出籠，股價回測5日線支撐

盤勢預測：

周一台股反應美股強彈，盤中一度大漲300點，並突破4／19周K長黑高點。但隨著股王世芯-KY跌停，電子成交比重降溫至6％以下，指數漲點也同步收斂，終場仍收在20,500點之上。

周一台股資金維持快速輪動，盤面仍由營建族群走勢最為強勁，雖震盪幅度加劇，但仍有多檔創下波段新高或歷史新高。電子族群則由鴻海領軍，盤中大漲7％創下波段新高，但大型電子權值股多數開高走低，反倒由電子次族群領漲，如矽光子、記憶體與被動元件均有多方表態個股。

周二台股觀察電子股成交比重，如無法維持在65％以上，盤面缺乏主流造成量縮觀望居多。族群仍以營建族群為多方信心指標，未出現爆量不漲之前，仍是內資滾量上攻的主流族群，另可留意軍工、文創、觀光與綠能族群輪動節奏。電子股則以矽智財為重點觀察，如持續弱勢會影響整體電子股追價意願，另可留意旺季題材的遊戲族群，有無積極補漲力道。