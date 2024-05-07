Netflix《The 8 Show》演什麼？7大看點

Netflix 韓劇《The 8 Show》5/17上線。

韓國影集《The 8 Show》由柳俊烈、千瑀嬉、朴正民、李悅音、朴解浚、李珠煐、文晶熙和裵晟等人主演，劇集將裴真秀創作的 Naver 網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編，由電影《金權性內幕》《緊急迫降》導演韓在林編劇並執導。

1.《The 8 Show》劇情簡述

想像一下，自己被困在一座建築物裡，待的時間越長，賺的錢就越多，會發生什麼事呢？生存系列影集《The 8 Show》將觀眾帶入緊張刺激的環境當中，深入探索一場「時間就是金錢」的高風險競賽。在一座神秘的建築物中，8 名參賽者分別住在 8 個獨特的樓層，在無死角的監控攝影底下展開一連串詭譎、考驗人性的故事，隨著時間的流逝，累積的獎金不斷增加，參賽者不僅要和時間競爭，也要和其他參賽者勾心鬥角，角逐最後勝利。

生存系列影集《The 8 Show》，將觀眾帶入「時間就是金錢」的高風險競賽。圖／Netflix《The 8 Show》劇照

2.二部《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》漫畫合而為一？

開頭有提到，劇集將裴真秀創作的 Naver 網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編，2 部人氣網漫在全球累積超過 3 億觀看次數，人氣不容小覷。對於選擇將兩部大作合併上演的原因，導演韓在林談到，「在策劃此部影集得過程中，我覺得《金錢遊戲》有局限性，因為它是以『生存』作為主軸，當其他參與者死亡時，參與者受益更多，所以我加入了作品《爭奪遊戲》，它遊戲規則更有吸引力。」並解釋道：「《爭奪遊戲》是以前從未見過的網絡漫畫劇情，它與不同之處在於『沒有人應該死』，因此讓整部作品更像一部黑色喜劇。」

《The 8 Show》將裴真秀創作的 Naver 網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編。圖／Netflix《The 8 Show》劇照

《爭奪遊戲》是以前從未見過的網絡漫畫劇情。圖／Netflix《The 8 Show》劇照

3.「8個人、8層樓、8齣悲喜劇」

在《The 8 Show》中，連接各層樓的樓梯不僅在物理上將參賽者聯繫在一起，更象徵著他們的地位。導演韓在林解釋：「爬樓梯的象徵姿態突顯參賽者之間地位的對比。」藝術指導對劇情給出更深層的闡述：「這 8 名參賽者通過樓梯進入他們指定的房間，也反映了社會階層中資本主義的不平等。」同時導演補充：「我們全力刻出多元化的人群。我想描繪出看到這 8 名的所有劇迷，都能理解他們每個人並同情他們，同時期待觀眾感受到這 8 個人就在我們身邊，而不是作為劇中的一名角色而已。」

「8個人、8層樓、8齣悲喜劇」圖／Netflix《The 8 Show》劇照

4.沒有人是英雄

《The 8 Show》清楚地揭示了資本主義社會中人類的原始慾望、本性和矛盾。對此，韓在林導演表示：「主角本身並不是英雄。」因為這不是一個善與惡的結構，而是一群人類在共同利益的範圍內發生的故事，：「就像我們的日常生活一樣，至少在這部作品中沒有無條件的善與惡。 」

5為什麼不是製作電影而是影集？

了解韓國電影圈的讀者應該知道韓在林導演相當擅長拍攝電影，對於他這次製作影集《The 8 Show》，被韓國媒體問到作為電影和電視劇導演的差異，「連續劇與電影最大的不同就是可以隨時隨地觀看，所以我認為如果事件和轉折點不快的話，可能就不好玩了。」並補充說：「每一集的結局都必須讓你想看下一集，同時讓觀眾下一集迅速切換到不同的角色情境中。」才能讓劇迷每集都保有新鮮感，並對於下一集故事感到期待。

6.正式預告公開

《The 8 Show》正式預告當中，8 名參賽者積極想辦法累積時間來讓這場秀不會結束。不過，他們心裡都明白：「就像是一種表演」、「我們為了錢而來」、「離開時會帶走在外面賺不到的錢」。但就在他們意識到每個玩家獲得的獎金不同時，這也讓這場秀開始變得混亂起來。由於不公平的獎勵機制使得資源較少的人受到資源較多的人的欺負和控制，8 位參賽者在退出還是留下之間徘徊不定，上一秒還在合作的夥伴，下一秒就選擇背叛。有人說：「你們不覺得該停下來了嗎？」；也有人說：「別傷腦筋，我會讓你發財！」；還有人說：「反正我們很快就走了。」；更有人說：「我不能就這樣離開！」。

7.《The 8 Show》上線日

隨著懸念加劇，參賽者心中的問題變得不僅僅是節目會持續多久，而是這場遊戲背後需要付出多大的代價？《The 8 Show》融合人性間的心理戰和生存遊戲必備的驚悚元素，劇集共 8 集，將於 5 月 17 日於 Netflix 獨家上線。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。