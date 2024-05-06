新北4月官方房市數據出爐 「這區」交易暴增600％

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新北市近年新興重劃區及捷運周邊住宅交易火熱，部分指標建案挾基地條件及品牌力等優勢，銷售表現搶眼。新北市地政局昨（1）日公布最新房市統計數據，4月新北房市交易移轉棟數共5,995棟，較3月增加324棟、月增5.71％，雖與3月房市交易移轉增幅55.8％相比，差距甚大，但若與去年同月相比，年增率仍達55.11％。

板橋 近千戶移轉最多

地政局表示，今年4月的交易移轉棟（戶）數以板橋區、泰山區、三峽區增加較多，較3月分別增加433棟、235棟、116棟。地政局分析，主要與4月新成屋及中古屋移轉棟（戶）數均增加有關。

觀察總交易量，板橋區由上月的第五名躍升至第一，4月交易移轉共947棟、月增84.24％；上月冠軍的淡水區則以708棟位居第二，月增僅5.2％；第三名則是三重區，從3月的643棟減至568棟，減幅11.66％，中和區和新莊區則分別位居四、五名，交易移轉也較上月呈現衰退。

泰山 交易量暴增

值得注意的是泰山區，3月僅交易移轉39棟，4月一舉移轉274棟，月增高達602.56％；三峽區也有131.82％的增幅表現。

另從交易案件量來看，新北市4月交易件數為6,284件，與3月5,986件相比，增加298件，增加幅度5%。