寶元數控業績成長 營收創33個月新高

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控制器大廠寶元數控（4587），3月合併營收9014萬元，創20個月以來的新高。4月合併營收1億232萬元，創33個月以來的新高。累計1月至4月的營收達3億320萬元，較去年同期成長30.71%。

在大環境尚不明朗的情形下，寶元數控能有此表現，主因是該公司產品具有很大的廣度，以及具有高階的核心技術，所以可在有限的市場大餅中，不斷提高市佔率。寶元數控的控制器產品，包括了車床、立式加工機、機器人、木工機、塑膠機、電子設備、雷射加工設備、AI 瑕疵檢驗設備…..等廣大領域的控制器，在高階的產品方面，寶元數控的車銑複合控制器、五軸TCP控制器、AI瑕疵檢測技術…銷售量也都不斷地增加。

該公司表示，寶元數控的高階CNC木工控制器，出貨量在全世界的競爭對手中，已居領先地位，且品項涵蓋很廣，包括開料機、六面鑽、封邊機、五軸高速木工雕刻機等。另外，寶元數控的機器人控制器，出貨量在全世界的競爭對手中，也是領先群，應用包括焊接、噴塗、拋光、搬運、機床上下料等。目前最夯的人工智慧產品，寶元數控也有佈局，台灣某家大型生物晶片工廠，皆是使用寶元AI瑕疵檢測產品做標準出貨品管。

雖然世界的設備景氣依然嚴峻，但是寶元數控在今年前四個月的累計營收表現相對突出，實屬不易。寶元數控對未來的發展將持續採取攻勢，持續擴大控制器的世界市佔率。