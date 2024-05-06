賴昇楷｜台股領先國際股市 留意5檔潛力股

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台股經過四月下旬重挫超過千點的震撼教育後，靠著美國重量級科技股德儀、微軟、谷歌、高通、蘋果等公布財報及展望亮眼以及台積電揭露次世代先進製程藍圖利多帶出一波Ｖ型反轉走勢，上周更是重新位居所有均線之上，對比國際股市可謂姿態極高。

上周五（5／3）美國公布4月非農新增就業人數低於預期，市場認為有助緩解通膨壓力且重燃對Fed於今年降息的期盼，FedWatch顯示九月降息機率明顯提升並帶動四大指數齊步強彈。今天台股就在美股利多持續放送加持下，大盤收漲192點再創反彈新高，櫃買指數跟漲0.32％。

從公股行庫於先前台股重挫過程連續大買（4／19黑色星期五甚至刷新歷史買超紀錄）、政策概念股明顯有人護盤等現象觀察，多頭努力營造520總統就職行情的企圖心昭然若揭，加上美國聯準會上周表態不會升息又直接去掉了多頭一大隱憂，搭配內部獨有的上市櫃公司大多繳出不錯Q1財報、兩岸觀光露曙光、台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）等利多題材助陣，看好台股相關族群還有行情可期，可留意5檔潛力股：

1.台虹：軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠，Q1營收19.73億，毛利率22.95％季增1.28％、年增7.2％，稅後純益1.32億，每股純益（EPS）0.63元較去年同期由虧轉盈，積極切入先進封裝領域，去年Q3應用於2.5D、3D封裝的先進封裝材料已提升至5％以上，今年泰國廠也做好量產準備，5月將正式出貨，兼具「低基期＋有題材」優勢。

2.聯詠：驅動IC大廠，Q1每股稅後純益8.04元創最近四季以來新低，不過毛利率為41％優於預期。聯詠以最先進製程打造OLED驅動IC，積極跨入ASIC領域，看好今年AI手機與AI PC等新應用推展有望催生新一波換機潮，進而帶動相關裝置顯示規格提升，手機OLED驅動IC應有機會成長，TV系統單晶片方面亦有新產品與新客戶。

3.東科-KY：音訊系統廠，全球最大影音揚聲器ODM製造商，受惠主力產品熱賣，3月營收達10.22億，月增28.39％、年增18.5％創歷史同期新高，Q1營收27.6億季增10.03％、年增36.9％亦創同期新高。今年以來營運可謂淡季不淡、旺季可期，預期Q2可望持續成長，今年營運展望樂觀。

4.國巨：被動元件龍頭，為大型EMS／ODM廠主力供應商，有望成為輝達次世代晶片受惠者（需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性，「電感」的用量也會飆增2～3倍），另英特爾宣布要在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC／NB，由於AI PC的MLCC消耗量最高激增八成，後市不乏題材。

5.信錦：軸承廠，Q1年成長達552％、EPS 1.73元，於摺疊平板、摺疊手機布局逐步開花結果，除了摺疊應用外也打進美系低軌衛星通訊商，供應地面接收設備及路由器抗電磁干擾（EMI）零部件，未來兩年相關比重可達雙位數，另東南亞布局也漸漸發酵，目前訂單能見度高，看好今年營收可望逐季向上年增8～10％上看95億且毛利率同步向上。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。