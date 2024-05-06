超商涼麵夏日銷量激增3倍 異國風、名店款酸辣入味振食慾

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時序來到立夏，意味夏季正式來臨，連日高溫更需清涼美食開胃，超商觀察，每年5月至8月是涼麵銷售旺季，光夏季涼麵銷售量就高出冬季3倍以上，每年50億涼麵市場規模中，超商也占高達15億，業者為把握商機再推異國風味、聯名新品等，透過酸辣口感刺激感官神經，替炎夏菜單增添新選擇。

7-11去年涼麵售出逾2000萬份，受歡迎程度不言而喻，為迎接夏日再推新品，包括以韓國直輸泡菜搭配秘製鰹節醬汁的「韓式泡菜冷烏龍麵」，酸辣不失香氣且麵體Q勁十足；經典款則推薦「御選川辣麻醬雞絲涼麵」，川辣口味配麻醬香及爽口雞絲，堪稱開胃好物，14日前涼麵指定品項49元起。

全家去年鮮食熱銷排行榜中，涼麵就站上前5名，今夏新作「酸辣麻醬細冷麵」特別將「2023全家料理王」冠軍作品商品化，以細白麵條搭配茶滷豆干、小黃瓜絲及醃漬白蘿蔔絲，再加上酸辣麻醬，整體清爽可口，酸辣感更能拯救食慾；另有「和風涓絲冷麵」、「芝麻鰹魚烏龍冷麵」可選，搭配1項指定副餐還可省5元、搭2項10元。

萊爾富主打「特重涼麵」，口味包括辣味、蒜辣、原味，半台斤份量的Q彈麵體配上小黃瓜絲、紅蘿蔔絲，最後淋香濃麻醬，訴求飽足感滿分，28日前搭指定飲品可省10元；OKmart與網路人氣醬料品牌「扒扒飯」合作，16日開賣「經典雙椒雞絲涼麵」，以該牌最下飯的醬料替涼麵妝點滋味，攪拌均勻即可一口感受鹹香辣，讓人胃口大開。