楠梓園區聯外交通拚117年完工 陳揆盼助台積電多來設廠

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行政院長陳建仁6日前往高雄市視察「楠梓園區聯外交通計畫」推動情形時表示，該計畫總計投入156億元，會新增楠梓匝道、園區聯絡道等，希望在117年完工。他也期待，當交通分流、園區發展愈來愈健全，就可以吸引台積電來這多設一些廠，當然不只台積電，希望和半導體有關的產業都能夠來。

陳揆致詞時指出，自己在520要卸任，但是卸任前一定要來看一下高雄楠梓園區的聯外交通計畫。

陳揆說明，為強化我國半導體競爭優勢與南台灣區域經濟韌性，行政院規劃建構南台灣半導體「S」廊帶，連結南科半導體製造聚落、高雄半導體材料及石化聚落與亞洲新灣區。為此，行政院已於去年7月14日核定「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」，由高雄市政府與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局採2階段模式合作開發，第1階段由高雄市政府推動的「楠梓產業園區」，已於111年7月開工，台積電公司2奈米先進製程廠也隨即在此興建中。

陳揆進一步表示，考量楠梓園區的營運與發展，完善當地聯外交通有其必要性與迫切性，因此行政院於今年4月24日核定「楠梓園區聯外交通整體計畫」，預計投入約156億元經費，新增國道1號楠梓南出北入匝道、園區連絡道，以及連接台1線匝道等工程，以打造便利的交通網絡與基礎設施。

陳揆說，該計畫將由高雄市政府、交通部高公局與南科管理局共同合作推動，期盼於117年底前順利完工，以提升楠梓園區交通效能、安全分流，健全園區整體路網，進而吸引更多企業與專業人才前來當地投入半導體與材料產業，使高雄市成為南台灣半導體「S」廊帶的主導者。

陳揆表示，他今日回到故鄉高雄，看到高雄市在市長陳其邁領導市府團隊共同打拚下，已從過去以重工業發展為重心，轉型為高科技產業重鎮，他身為高雄子弟，為高雄市的脫胎換骨感到非常開心。所謂「事在人為」，相信在中央與地方團結合作下，將能發揮更大的力道，讓此計畫順利如期、如實、如質地完成，同時也感謝大家盡心盡力為國家建設付出。

陳揆提到，他曾前往新竹縣視察新竹科學園區寶山擴建基地，當時台積電劉德音董事長向他介紹，該公司即將在寶山基地建置「零廢製造中心」，未來台積電在產製階段所有的廢棄溶液及溶劑都要回收，積極落實環境保護、社會責任與公司治理（ESG）的目標。

陳揆強調，台積電不只是台灣的台積電，更是世界的台積電，讓全世界都看到台灣在高科技產業扮演如此重要的角色，中央和地方政府也會全力協助台積電，使台積電及先進產業根留台灣，維持台灣在全球半導體產業的關鍵領先地位。為了讓台積電根留台灣，交通規畫就有它的必要性跟迫切性。

他也期待，當交通分流、園區發展愈來愈健全，就可以吸引台積電來這多設一些廠，當然不只台積電，希望和半導體有關的產業都能夠來。