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《半導體》京鼎4月營收近16月高 攜前4月齊創同期高

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【時報記者林資傑台北報導】半導體及自動化設備廠京鼎(3413)受惠產業景氣好轉，帶動設備及備品需求回溫，2024年4月合併營收「雙升」至11.96億元、創近16月高，使前4月營收重返成長軌道、雙創同期新高。投顧法人預期第二季營運將回升，全年將重返成長軌道，長期營運成長向上。

京鼎受終端市場需求疲弱、客戶持續庫存調整影響，2023年單季營收逐季下滑，加上年度調薪及固定資產折舊增加，使獲利衰退高於營收，但第四季營運已見明顯回升。受工作天數較少影響，2024年首季自結合併營收33.22億元，季減1.71％、年減3.2％，為同期第三高。

京鼎公布2024年4月自結合併營收11.96億元，較3月11.15億元成長7.32％、較去年同期10.96億元成長9.14％，回升至近16月高、改寫同期新高。累計前4月合併營收45.19億元，較去年同期44.99億元小增0.43％，重返成長軌道、改寫同期新高。

展望後市，京鼎預期2024年營運將重返成長軌道。投顧法人認為，隨著記憶體市況逐步走出低潮，且半導體大廠持續衝刺先進製程，帶動設備及備品需求回溫，配合竹南二廠、美國新廠產能支應，自動化設備占比提高帶動毛利率提升，長期營運成長向上。

京鼎2023年合併營收130.51億元、年減12.07％，歸屬母公司稅後淨利19.9億元、年減14.19％，每股盈餘（EPS）20.48元，均創歷史次高。董事會決議配息12元、盈餘配發率約58.59％，分創歷史次高及新高。公司將於5月27日召開股東常會、6月25日除息交易。

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