范振鴻｜留意營建、金融、記憶體續揚行情

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加權指數今日收漲192.99點（+0.95％），量能4,126億元，K線收上影線且量縮上漲，儘管指數表現不差，但整體仍維持量能不足的狀態，因此今日仍不能定義為多方表態K線，目前維持震盪整理的看法。而今日儘管電子權值表現不差，但主要仍由金融指數創高帶動，因此短線仍有維持強金融弱電子的現象。

櫃買指數則在今天權值股相對吸金的狀態下表現較弱勢，但整體漲家數大於跌家數，因此今天並沒有拉權值出中小的現象，整體正向看待。

多空頭家數部分，短線多空頭家數呈現多方擴張，長線多空頭家數呈現空方收斂，持續正向看待。

今日強勢族群，營建相關愛山林漲停、亞昕+8.03％、大洋+3.1％；金融股華南金+4.95％、元大期+4.34％、中信金+3.88％；記憶體族群十銓、廣穎漲停、威剛+4.81％、至上+2.13％。

上週五美國非農就業數據低於預期，就業放緩符合Fed降息條件，儘管一次低於預期的數字無法作為趨勢的轉折，但市場仍利多反應，公債殖利率下跌，Fedwatch 顯示9月降息機率上升至48％，科技股也因估值回升預期以及周四的鴿派聯準會而上漲，四大指數中費城半導體漲幅2.41％，但仍未符合轉強條件，但道瓊、那斯達克、S&P500皆突破近期反彈高點確認轉強。短期內Fed關注的就業數據大多反應告一段落，接下來市場關注5/14的PPI數據、5/15的4月CPI。推估本週主要反映企業財報為主。

※本資料由華冠投顧分析師范振鴻提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。