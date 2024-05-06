昇恆昌將最新鮮的海味直送餐桌！

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昇恆昌免稅商店旗下的澎坊免稅商店在屏東小琉球深耕多年，而屏東最出名的觀光盛事就是黑鮪魚季。黑鮪魚作為一種珍貴的海洋資源，對當地的觀光吸引力和經濟效益頗為重要。為將屏東美食推廣給更多民眾，昇恆昌連續兩年競標屏東第一鮪將最新鮮的海味直送台北及金門老饕的餐桌，即日起除在昇恆昌內湖旗艦店Home Garden餐廳吃得到頂級黑鮪魚，也與金門金湖飯店合作，讓離島鄉親一嚐「刺身之王」黑鮪魚的極致美味，盼吸引更多老饕到金門嚐鮮，強勢帶動離島觀光！

四至六月正值黑鮪魚最肥美的季節，幾乎入口即化的黑鮪魚，是鮪魚中的極品、饕客的最愛，其肉質鮮美，油脂豐厚，富含DHA，是日本料理的頂級食材代表。今年屏東第一鮪由琉球籍漁船「安穩發8號」捕獲，身長236公分、重量301.8公斤，昇恆昌再度標得屏東第一鮪，不論單價或總額均創屏東第一鮪歷史新高，油脂均勻的黑鮪魚肉，吸睛度十足，看了不禁令人口水直流，想趕快大啖黑鮪魚的鮮美風味。

為行銷屏東海味，藉此支持台灣各地多元豐富的觀光特色發展，昇恆昌內湖旗艦店Home Garden將推出「天下第一鮪‧奢華饗宴」個人套餐$2280元+10%，包括花園和風黑鮪魚沙拉、屏東第一鮪刺身姿造、味噌鮪魚骨黃金蜆湯等；另推出每日限量５份的頂級銷魂黑鮪魚大腹$1500+10%，讓台北也吃得到東港直送的黑鮪魚，密布雪花油脂的粉紅色肉質，入口即化的口感，瞬間在口中洋溢濃厚海味，令人不禁食指大動，快撥打訂位專線02-2790-5999手刀預定（採2天前預約訂位）。

昇恆昌也將這天下第一鮪帶給金門離島的饕客享用，除豐富金門餐飲美食選擇，也期待吸引更多觀光客。金湖飯店繼去年首度由星級日料主廚推出「屏東第一鮪無菜單料理」大獲好評，今年再度推出「又見‧初鮨」無菜單料理，以全魚宴、頂級大腹肉(一尾僅占10%屬美味中的極品)分別推出「又見‧初鮨－鮪大滋味」$2888元及「又見‧初鮨－王者口感」$3288元（均不收服務費）兩款無菜單，滿足不同饕客味蕾。

已預訂金湖飯店桌菜的消費者，也能選擇加價$2500元，吃到鮮味十足的頂級黑鮪魚生魚片；此外，金湖飯店也將以昇恆昌與金門酒廠聯手推出的「金酒時光窖藏原酒」，強勢結合屏東第一鮪，運用煎、炸、炒等多重料理方式以及川香、三杯等口味，讓金門鄉親、遊客品嘗不同的黑鮪魚風味，美味更加乘，享受最鮮、最極致細膩的舌尖之旅，趕快撥打訂位專線082-338688、082-379637（採2天前預約訂位）到金湖飯店大快朵頤一番。