桃園頻停電 台電強調沒一戶重複：饋線數多、自然狀況多

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【中時 蔡依珍】桃園近月堪稱停電「重災區」，副市長蘇俊賓以數據揭示跳電戶數和頻率都在增加，認為絕非「個案」可以解釋。台電桃園區營業處指出，4至9月本就是高風險停電期，感嘆因能源議題、政黨轉替、地震和強降風雨而被放大，分析數據發現桃園近期事故外力和天災占7成，設備才僅3成，且沒有一戶是重複停電，近五年事故頻率更是持續下降，重申停電不等於缺電，直言饋線高占全國1／10，饋線數多、自然狀況也會較多。

台電桃園區業務副處長陳虹吟指出，桃園近期事故停電外力因素占63％、天災因素占6％、設備因素占31％，強調每起事故停電分在不同地區，事故原因也不同，停電不等於缺電。

陳虹吟說，桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1,109條，不僅占全國饋線數1／10，更是排名全國第二，用戶也高達130萬戶，更是全國工業用戶最多的區處，工業用電量高於民生用電很多，這些饋線密密麻麻的分布在大桃園地區，線路容易受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響而造成停電，饋線數多，自然狀況也會較多。

陳虹吟解釋，配電系統有安全保護機制，當系統偵測發現有任何故障或異常時，就會先啟動饋線跳脫，每條饋線約有5,000戶，所以一開始會影響全饋線的用戶，戶數就比較多，但台電會迅速找出故障區間隔離修復，並先陸續轉供復電大多數用戶，並積極搶修排除故障，真的受故障影響停電較久的用戶占少數，平均一小時就能全修完復電。

「近五年事故頻率持續下降！」陳虹吟透露，4至9月本就是高風險事故停電期，不成文規定要求他們隨時待命、禁止出國，就是要致力將停電影響降至最低，她感嘆，4月中起因能源議題、政黨轉替、地震和強降雨等複雜因素，導致桃園停電被放大，重申桃園地區共有132人力全天候輪值巡修，一旦接獲停電事故通報，不論颳風下雨或白日深夜，均立即派員搶修復電。

陳虹吟說，桃園區處已積極進行線路巡視及強化弱點設備，除經常性維護，山區也會加強樹修、海邊加強礙子清洗，來降低事故停電外，另已依環境特性分山區、海區各編列預算，像是今年就編列1億元強化線路設備改良工程，刻正進行中，桃園區處也將持續改善線路及設備，以避免事故停電。