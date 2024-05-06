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桃專案檢討特登土地 助攻農地工廠合法化

  • 中時即時 蔡依珍
向民眾說明特登工廠通盤檢討。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)
向民眾說明特登工廠通盤檢討。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

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農地工廠申請納管期限2022年截止，只要符合低汙染等條件就能辦理「特定工廠登記」，桃園市已輔導85間工廠取得特登，都發局並率全國之先，辦理都市計畫內特定工廠專案通盤檢討，協助工廠土地使用合法，減少零星個案變更，更能增進行政效率。

都發局說明，目前全桃園都市計畫區內已有85間工廠第一階段取得特定工廠登記，桃園率先依內政部2022年訂定的「都市計畫取得特定工廠登記土地變更處理原則」，啟動「桃園市特定工廠專用區專案通盤檢討案」，透過此次的專案通盤檢討，不僅可系統性、一致性的協助工廠登記者的土地變更需求，減少零星個案變更，更能增進行政效率。

都發局指出，經盤點已取得特定工廠登記的85家業者，分別坐落在平鎮、中壢、八德、桃園、龜山、蘆竹、楊梅、新屋和大園等9個區域，本次專案通盤檢討，針對已完成特定工廠登記，以及有意願變更的工廠進行主要計畫變更，包含界定工廠變更範圍、回饋比例、使用強度和項目等大方向，待主要計畫通過後，由各工廠業者自行擬定細部計畫，計畫發布實施後，工廠將可依法登記合法。

都發局也補充，為使特定工廠登記業者了解相關法令規定及調查變更意願，目前公告徵求意見中，6日起也陸續辦理9場座談會，公民或團體可於座談會場所提供意見，或於5月30日前以書面載明姓名或名稱、地址及建議事項，向都市發展局或區公所提出，但也提醒工廠業者要納入本次專案通檢者，須先向經發局取得「特定工廠登記」。

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