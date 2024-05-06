東山休息站旁有害廢棄物恐污染 台南社大：還有1300公噸待清

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國道3號台南市東山休息站旁的國有地，2019年12月被濫倒有害事業廢棄物，高公局委託廠商已清除近8公噸，但台南社大環境小組副研究員林政翰表示，現場還有約1300公噸，其中有高比例是電纜線絞碎料，重金屬銅的濃度也超過土壤管制標準，雨後大部分的廢棄物更泡在地表逕流水中，有汙染鄰近龜重溪的風險，應該盡速清除。

市府環保局指出，此案約有7至8公噸有害事業廢棄物，高公局於去年3月15日提出具體清運規畫書後，今年4月2日環保局已函請高公局應於5月底前清除完畢。

至於尚未清除約1300公噸廢棄物部分，高公局也於去年10月31日提出棄置場址廢棄物清理計畫書，今年2月20日經環保局審查核准，除請高公局盡速招標，更要求高工局需依檢測篩分結果，在最快時間內完成清理。

林政翰說，東山休息站旁國有地濫倒廢棄物被查獲後，檢方依違反《廢棄物清理法》起訴3名行為人，但因環保局檢測為一般事業廢棄物，因此也判刑較輕；不過，2021年5月7日台南社大環境小組與里長前往現場以XRF重金屬快篩儀檢測，發現其中最高的銅超過土壤管制標準117倍，經舉行記者會揭露問題後，促使高公局承諾再次進行開挖採樣，並由環境部認證的檢驗公司檢測，也確認含有有害事業廢棄物，至今才終於跨出清除的第一步。

關心此案的紀錄片導演且是在地居民的黃淑梅也持續到現場紀錄，她認為，此處不僅生態豐富，還是水源流經的地方，希望剩下的事業廢棄物能盡早清除。

林政翰進一步指出，該土地旁就是高公局設立的東山友善生態園區，已規畫作為野生動物棲息環境，以及動物友善措施展示的生態保育示範場域，如此就更應該盡速清除不屬於大自然的廢棄物，還給野生動物及周遭居民乾淨的土壤及水源。