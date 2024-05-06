佳晟電機 宣告進軍電動車產業

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隨著全球各國對減碳政策加大力道，電動車在2024年將維持強勁的成長動能，國際能源總署(IEA)日前預估，今年全球電動車銷售將維持強勁步伐，全年銷量上看1,700萬輛，蓬勃發展的市場趨勢，吸引更多台灣企業投入電動車產業，而經過多年練兵，已有多家企業嶄露頭角，成功打入電動車供應鏈，位在台中的佳晟電機就是一家具有代表性的公司。

佳晟電機股份有限公司成立於1980年，是一家擁有50年馬達設計與製造經驗之公司，在原本的專業領域中，以「油壓直結式泵浦專用馬達」位居台灣之首，是台灣油壓界中的領導品牌。今年佳晟電機採用自行研發設計的EV馬達與MCU系統，攜手台南崑山科技大學、格斯科技、崑崴電子、公信電子、達奈美克，結合電池管理系統、齒輪箱及其他電子系統，成功改造出全台首部油電轉純電驅動的示範古董車，宣告正式進軍電動車產業。

這次和這幾家電動車生態系夥伴合作，是展現佳晟電機數十年研發能量的最好機會，佳晟電機總經理廖仁瑞說，很高興能在這次的合作案中，提供電動車核心零組件馬達與MCU。「佳晟」是一間擁有50年歷史的馬達公司，從一般的工業馬達，演進到伺服馬達、DD馬達，如今開發出電動車專用的馬達，正一步一腳印跨足更高的技術殿堂。

馬達在電動車中所扮演的角色相當重要，如果用人體來比喻就是心臟，沒有它車子是不可能行駛的。廖仁瑞說，佳晟把馬達的特性發揮的淋漓盡致，像電動車需要極加速、高扭力及高転速的特性，所以將IPM馬達運用於電動車上。IPM馬達本身就具備有高転速及高扭力的特性，加上佳晟本身擁有馬達專業理論設計與實務經驗，修改了轉定子的槽型設計，讓IPM馬達也能達到高響應的特性。達成電動車的所需的極加速、高扭力及高轉速三大特性。

除了馬達，佳晟電機在這次的合作計劃中也提供整套的MCU系統。廖仁瑞說，佳晟MCU採用智能型96V/15KW車用永磁同步馬達驅動器，節能又環保。另外，也採用全隔離設計，確保電力與訊號品質，避免因干擾造成安全隱患。目前已通過各項可靠度驗證，包括防水、防塵、高低溫、鹽霧與震動等多項測試。在各項嚴苛環境下，仍能精確控制馬達，確保產品壽命與安全性。另外，並提供通訊界面，讓電池與VCU相互溝通，達成整車合一的功能。

這次的合作計劃，是由崑山科大鐘副校長出面整合，每家公司都扮演好自己的角色，才能成功改造出全台首部油電轉純電驅動的示範古董車，廖仁瑞說，鐘副校長就像是車子的大腦中樞神經，沒有鐘副校長的領導與指揮，這部車永遠只是一堆廢鐵而已。而負責電池的「格斯科技」就是血管，沒有它的傳輸電力，馬達一樣不會運転；另外負責傳動機構的「達奈美克」就是骨頭與關節，沒有它的組織架構整台車是鬆散的。

廖仁瑞強調，這次的合作不僅讓各界再一次體認台灣產業的堅強韌性，也讓國內外知名大廠看到台灣中小企業所隱藏的技術含量。這幾年因貿易戰、地緣政治等因素，全球製造業正在進行洗牌與重組，佳晟電機以多年累積的馬達、電機設計製造經驗，跨足電動車產業，相信可以協助各大企業開發相關產品，提升企業競爭力。