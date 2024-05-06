汪海華｜台股續強 留意三檔題材股

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觀察加權指數在4月16日重挫548點，之後台積電法說會調降整體半導體成長目標，4月19日盤中下跌超過千點外資大賣857億，幾天內跌了近1,600點，台股的趨勢因此轉空了嗎？現在看來是沒有，原因是目前處於通貨膨脹的環境，只要具有價值的物品都比鈔票值錢，所以當股票打折的時候會出現搶購潮而再漲起；另美國各科技龍頭都在做AI模型的競賽，因此今年台積電與重要科技權值股的營收會持續成長；今日5月6日加權指數20,523點回到4月16日起跌點之上，完全收復了4月1,600點的跌幅，技術面呈現多頭走勢，加權指數得到一個結論，掌握每次壓回的買點。

留意3檔題材股：

1.鴻海：HPC強勁成長彌補手機衰退。

4月18日台積電法說會調降了本身第二季的毛利率，但是對於AI的成長調升到2028年複合成長率50％，以及HPC高效能運算佔營收46％超過手機的38％，HPC的代表就是輝達的GPU晶片，鴻海又是輝達晶片模組的主要代工廠，台積電大客戶是蘋果跟輝達，而鴻海的大客戶也是蘋果跟輝達，從台積電3月營收創同期新高，鴻海4月營收創同期新高，可以觀察出台積電與鴻海具有上下游的關聯性，但是鴻海包含本益比與股價淨值比都遠遠低於台積電，這是鴻海優於台積電的地方。

2.聯發科：高階AI手機晶片年增50％。

4月26日聯發科法說會2024年全年營收目標為以美元計算成長14％至16％，其中旗艦手機晶片營收可望成長超過 50％，旗艦手機晶片就是AI晶片的天璣9300以及未來的天璣9400，也呼應到台積電所說的AI未來的年成長率是50％，將從雲端AI伺服器擴散到AI PC與AI手機上，聯發科將於5月7日舉辦新產品發表會，天璣9300+以及天璣9400採用台積電3奈米製程會是發表會重點。

3.藍天：美國三大科技公司財報對於AI PC提供正面評價。

4月25日德州儀器公布財報優於預期，德儀擁有晶片業最多的客戶名單和最多樣化的產品類別、使其預測成為整個經濟的需求指標，其重要內容為消費性電子需求已改善，消費性電子包含 PC與手機；5月2日高通財報優於預期，原因是同時搶攻AI手機與AI PC，高通指出晶片驍龍X Plus有利於高通搶占主流市場，OEM廠商預計將自今年中開始推出搭載驍龍X Plus與驍龍 X Elite的AI PC；5月3日蘋果公布財報也是優於預期，其中Mac Book逆勢成長4％；藍天電腦主攻利基型筆電，將受益於AI PC需求成長，加上藍天目前淨值為70.37元股價為42.25元，股價淨值比仍僅有0.6倍。

※本資料由啟發投顧分析師汪海華提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。