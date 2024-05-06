衛生福利部攜手產官學界 齊推動2030全民口腔健康覆蓋

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口腔健康與全身健康息息相關，為展現推動全民口腔健康政策成果，衛福部自4月起結合全國22縣市衛生局、各地牙醫師公會及全國聯合會，辦理252場次口腔健康月系列活動，參與人數已達3萬人次。另為強化產業及學術專業交流，也於日前舉辦口腔健康政策高峰會，邀請10個國家、17名專家與會，充分展現出由地方到中央，結合產、官、學共同努力守護國人口腔健康的卓越成果。

多元政策 從0歲起守護口腔健康

為呼應世界衛生大會74.5決議，於2030年達成全面口腔健康覆蓋目標，台灣致力於推動全民口腔健康衛生政策，從0歲開始提供牙齒塗氟、臼齒窩溝封填、國小學童含氟漱口水防齲等，全國兒童接受服務涵蓋率已逾9成。針對12歲以上民眾也提供每半年免費口腔檢查及全口牙結石清除、懷孕婦女每3個月免費口腔檢查及全口牙結石清除，及65歲以上高風險民眾牙齒塗氟服務，全面守護各年齡層民眾口腔健康。

為早期發現早期治療口腔癌個案，政府提供30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾每2年1次免費口腔黏膜檢查，另嚼檳榔或已戒檳榔原住民可提前至18歲起檢查。

縣市特色 強化民眾口腔照護識能

為配合口腔健康月，各縣市也展現地方特色推出多元有趣的活動，將口腔保健觀念融入民眾日常生活中，例如推出生動活潑的「口腔衛教長輩早安LINE圖」；辦理社區衛教及講座，教導正確刷牙、使用牙線技巧及年長者健口操運動；舉辦親子潔牙比賽，以趣味競賽方式來學習強化口腔清潔概念，並增加親子互動，促進民眾於日常生活落實各項口腔保健技能。

接軌國際 促進產官學界交流

為進一步將我國口腔健康政策成果推向國際，日前亦舉辦「New Approaches toward UHC by 2030」主題口腔健康政策成果高峰會，邀請世界牙醫聯盟、亞太牙醫聯盟等來自10個國家專家與國內各專科牙醫學會、牙醫院校等單位共同交流，提高台灣口腔醫療品質、數位轉型及產業發展的國際能見度與競爭力。

落實每日口腔保健 牙口健康免煩惱

衛福部提醒民眾，每日使用1000ppm含氟牙膏，飯後睡前潔牙2次，12歲以上民眾每半年定期口腔檢查及全口牙結石清除，有吸菸、嚼食檳榔習慣者定期口腔黏膜篩檢，口腔保健從日常生活做起，讓口腔常保健康。

響應每年5月4日牙醫師節，感謝全國各地牙醫師持續為全民口腔健康把關，祝福所有牙醫師們節日快樂。