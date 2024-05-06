泓格科技引領綠色永續製造，共創美好未來

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隨著全球對永續發展的需求日益高漲，綠色製造成為各行業關注的焦點。在這股趨勢下，2024年的台北國際電腦展（Computex Taipei）中，泓格科技將於南港展覽館一館一樓K1015a展示一系列綠色製造解決方案，展現綠色永續製造的美好前景。

綠色節能科技助力能源轉型

泓格科技綠色節能方案包括: IoTstar雲端管理系統和EMS能源管理以及新能源應用，展示其在綠色節能領域的先進技術。除此之外，以新能源應用為概念，展出電池製造、儲能櫃和充電樁等應用，為能源轉型提供可靠的解決方案。透過IoTstar雲端管理系統，企業可實現對能源的智能監控和管理，提高能源利用效率；EMS能源管理系統更通過智能控制，實現了能源的有效利用和減排。

實現高效自動化控制和資安防護

泓格科技將展示設備振動監控、高速I/O模組、快速變溫監測、EtherCAT高速自動化和OPC UA資安防護技術，助企業提高生產效率和產品品質。通過設備振動監控技術，企業可以提前發現設備問題，確保生產運營的穩定性和安全性；高速I/O模組的應用能夠實現數據的快速採集和傳輸，提高生產效率和品質。泓格提供的一站式OPC UA端到雲解決方案支援HTTPS和MQTT with SSL/TLS等加密傳輸，確保資料的安全傳輸，滿足物聯網系統建置的資安需求，有效地保護數據的安全性，防止數據被盜取或篡改。

歡迎各界先進於2024/6/4~6/7 (二~五)期間蒞臨南港展覽館一館１樓 K1015a參觀指教。