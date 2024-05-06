美味太搶手！屏東黑鮪季美食宴 100桌開賣即秒殺

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實在太搶手！屏東黑鮪季100桌美食推廣宴今（6）日上午10時開賣，結果開賣即秒殺，不少人發現10時1分就顯示額滿。屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，東黑鮪魚季真的太夯，如果沒搶到活動舉辦的小吃宴，還是歡迎隨時到東港地區吃尚青、經濟實惠的各式海鮮料理跟美食。

傳播處表示，6月8日晚間6時在東港東隆宮廣場辦理的黑鮪季「美食推廣宴」，限量100桌，運用在地食材做成10道復古口味的辦桌菜餚，分別是海釣雙拼（油魚子、生魚片）、海中寶紅燒魚翅焿、烤鮪魚琵琶骨、東港特產櫻花蝦米糕雙糕潤、滋補靈芝湯（何首烏雞湯）、富貴筍干封肉、暖胃花枝丸湯、南部限定肉粿、紅莓雪酪，還有兩罐950ml飲料，一桌只要4990元，搭配紅寶石歌廳秀，邀請實力唱將黃妃、許富凱、郭忠祐現場演唱，享美食還能看表演。

美食宴今早10時在網路上開賣，往年開賣即秒殺，今年也不例外。有網友訂不到位子，向傳播處反應「開訂十分鐘就沒了」，馬上就有其他人回應「什麼十分鐘？10點開始報名，我線上填完報名表按送出，都還沒10點1分就顯示額滿」，還有人說他朋友是用打電話的，結果時間還沒到時，就一直響沒人接，時間一到就怎麼也無法打通了。

除了美食宴，黑鮪季還有系列活動，今年新增的海洋市集，5月25日、26日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結多元攤商品牌，包含海味、在地小吃、伴手禮及文創等，並規劃海洋風格打卡區及休憩區、表演活動、鱻食拍賣、手作體驗、趣味拍照裝置及滿額抽獎活動，邀請大家一起吹風、看海、逛市集。

另外，黑鮪季期間每周五、六、日上午11時至晚間6時，在東港候船室外有販售可愛造型的鮪魚燒，有原味、草莓醬及卡士達奶油三種口味，還有販售今年限量紀念品「鮪の福肚包」，將東港的「黑鮪魚」和「紅加網」做成可愛造型的收納包，可以裝零錢、當鑰匙圈或者是當化妝包使用，除了在東港候船室外現場販賣，也可在蝦皮購物平台購買，網路價239元，但是只要活動期間至販售攤位出示大東港地區（東港、新園、林邊及小琉球）的消費發票或收據，不限金額，即可以199元現場優惠價將「鮪の福肚包」帶回家。

傳播處表示，黑魚季持此次同樣與高鐵假期合作推出優惠遊程，只要在黑鮪季期間購買高鐵假期3條遊程，前400名的遊客可獲得面額500元的美食券，可在華僑市場內逾100家商家使用，並獲得紀念品「鮪の福肚包」及鮪魚燒各1份。