海盛航運海勝1號6日首航 嘉義布袋新建倉儲啟用

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台灣離島地區的貨物運輸以空運和海運為主，對當地民生、經濟發展至關重要，其中又以海運為大宗。創立近15年的海盛航運今（6）日在嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦「海勝1號首航暨新建倉儲啟用典禮」，邀嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等人共同見證航運新里程碑。

海盛航運董事長洪煌景表示，為升級運輸服務，海盛航運再添購新船「海勝1號」，提供更安全、設備最齊全的快速航運，讓離島海運更趨完善，對嘉義、澎湖兩地的運輸有正面幫助，

洪煌景進一步表示，看好澎湖地區倉儲物流潛力，海盛航運更投入1億元興建布袋轉運中心，樓地板面積300坪、露置區2,500坪，6日完工啟用，可整合集團資源，進一步提升物流效率與服務品質，讓澎湖民眾更即時取得商品。

海勝1號船全長74.54公尺、船寬12.6公尺、滿載吃水4.05公尺，最大航速12.5浬／時，可裝載1,650噸貨物，結合新建倉儲設備的轉運倉儲區、冷凍／藏貨櫃區、理貨裝卸區等，各物流公司可透過供應鏈整合、運能統籌調度，達到物流系統相互協力，促進區域經濟合作。

澎湖縣長陳光復表示，海盛航運對澎湖海運及民生幫忙很大，現在一年從嘉義布袋港出發到澎湖約有60萬人，邀嘉義鄉親多多搭船到澎湖觀光；嘉義縣長翁章梁指出，洪煌景本身是澎湖人，澎湖與布袋隔海相鄰，投資布袋更是一種回饋家鄉的情感，希望未來雙邊的互動可以更密切，強化物流及觀光產業。