台中加盟展落幕 AI 自動化食安把關成創業大熱門

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2024台中連鎖加盟創業大展，已於今日(5/6)圓滿落幕，根據主辦單位台灣連鎖加盟促進協會統計，今年合作意向書簽訂1,251張，觀展民眾留下的後續追蹤資料多達2,894多筆，預計將在台中展店1,000家以上實體門市。

為了讓加盟主及消費者安心，不少餐飲連鎖品牌都加強食安把關機制，像是馬祖美食的中央工廠，除了採購食安法規認證的原物料之外，更加碼通過ISO 22000、HACCP國際產品出口雙認證，在台中展期間也受到加盟主的青睞，4天收穫超過30張加盟意向書。經營品牌26年的老闆李德愛表示，創業的靈魂在於產品品質，公司從工廠生產配送，到專業一對一教育訓練，嚴格控管每份產品口感都能與總部一致，也確保加盟主生存率以及長久經營。

主辦單位台灣連鎖加盟促進協會指出，觀察近期食安風暴的主因，很大一部分來自於餐飲業缺工問題，造成第一線門店人力不足、顧此失彼，難免影響服務流程或餐飲品質，因此餐飲業朝向AI、自動化、機械化發展將是必然趨勢，像是引進自助點餐機、智慧廚房等設備，留下寶貴人力資源掌握產品品質與把關食安。

以手搖飲品牌TeaTop為例，就引進了全新的智能吧檯，可以每天自動校正茶湯、牛奶比例，不僅一年能省下高達80萬人力成本，也能減少教育訓練時間與人為操作疏漏，確保品質無虞。十九甲雞排則首創「舒肥雞」即時加熱智販機，採用機器手臂進行操作，採用自動化流程避免外界汙染，同時提升效率解決缺工。

台灣連鎖加盟促進協會為了打造安全加盟創業環境，特別結合了產官學界政府官員與專家，共同建立「總部認證」機制，以ESG為核心架構，採三階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等面向核發認證，形塑優質加盟體系認定標準，民眾選擇加盟品牌時，認明「總部認證」核可廠商，讓創業更加安全、成功率更高。