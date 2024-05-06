《國際產業》香港旅遊業畫風轉變 陸客現在這樣玩

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在上周五一勞動節的假期，許多中國遊客湧入香港觀光，但是可以觀察到中國遊客轉向精打細算作風，已經取代了以往現金充裕的作法，其中一些人只對免費步行感到興趣，為了省錢，他們甚至晚上住在深圳和白天往返香港。

中國年輕遊客現在喜歡依照社群媒體的步行指南，徒步觀光，而不是參加旅行團或在奢品商店消費。

中國社群平台小紅書是中國Z世代探索香港街區的必備app，並對遊客提供旅遊建議。

一位28歲來自遼寧省的李姓女子說，她不喜歡跟團，因為自由度太低，她喜歡漫無目的的城市漫步。

香港理工大學酒店及旅遊管理學院助理教授Daniel Leung說，由於中國大陸經濟復甦緩慢，旅遊和消費習慣出現轉變，他們現在變得更加謹慎。

從中國來到香港的低預算遊客，與在新冠疫情爆發之前，現金充裕、大手筆消費的大陸遊客形成鮮明對比。

此外，前往大陸購物和娛樂的香港人也急速增加，許多香港人表示，大陸的產品和食品更加便宜，服務也更好。

香港餐飲業代表Simon Wong對當地媒體表示，在五一假期期間，餐廳的生意比平時減少了10%。而在過去，5月1日勞動節假期是香港最繁忙的時期。

李小姐和她的表弟還選擇住在深圳一家酒店，白天返回香港遊覽景點，突顯了大陸遊客的成本考量。她說，同樣價格，她住在深圳，環境更好，空間更大，服務也更好，交通時間只花一小時。

她也說，小紅書的建議是將瓶裝水帶過邊境進入香港，因為這樣也比較便宜，因為大陸賣1塊錢的水，在香港賣10塊錢。