前往主要內容
工商時報LOGO

《國際產業》香港旅遊業畫風轉變 陸客現在這樣玩

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在上周五一勞動節的假期，許多中國遊客湧入香港觀光，但是可以觀察到中國遊客轉向精打細算作風，已經取代了以往現金充裕的作法，其中一些人只對免費步行感到興趣，為了省錢，他們甚至晚上住在深圳和白天往返香港。

中國年輕遊客現在喜歡依照社群媒體的步行指南，徒步觀光，而不是參加旅行團或在奢品商店消費。

中國社群平台小紅書是中國Z世代探索香港街區的必備app，並對遊客提供旅遊建議。

一位28歲來自遼寧省的李姓女子說，她不喜歡跟團，因為自由度太低，她喜歡漫無目的的城市漫步。

香港理工大學酒店及旅遊管理學院助理教授Daniel Leung說，由於中國大陸經濟復甦緩慢，旅遊和消費習慣出現轉變，他們現在變得更加謹慎。

從中國來到香港的低預算遊客，與在新冠疫情爆發之前，現金充裕、大手筆消費的大陸遊客形成鮮明對比。

此外，前往大陸購物和娛樂的香港人也急速增加，許多香港人表示，大陸的產品和食品更加便宜，服務也更好。

香港餐飲業代表Simon Wong對當地媒體表示，在五一假期期間，餐廳的生意比平時減少了10%。而在過去，5月1日勞動節假期是香港最繁忙的時期。

李小姐和她的表弟還選擇住在深圳一家酒店，白天返回香港遊覽景點，突顯了大陸遊客的成本考量。她說，同樣價格，她住在深圳，環境更好，空間更大，服務也更好，交通時間只花一小時。

她也說，小紅書的建議是將瓶裝水帶過邊境進入香港，因為這樣也比較便宜，因為大陸賣1塊錢的水，在香港賣10塊錢。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 超微、美超微財測洩口風 法人喊買這家台鏈伺服器廠

  2. AI帶給台灣力量！謝金河點名7匹狼 加碼3檔大黑馬

  3. 封測廠中國大撤退 為何從日月光、力成到京元電都走了？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。