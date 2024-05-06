日兒童比例創新低！11.3％比台、陸還低

5月5日是日本的傳統節日「兒童節」，日本總務省於5月4日公布了根據人口估算數據計算出的最新兒童人口數據。數據顯示，截至2023年4月1日，包括外籍人士在內，日本15歲以下兒童總人數為1401萬人，較去年同期減少33萬人，已連續43年持續下降，創下了自1950年有可比較數據以來的新低記錄。15歲以下兒童佔總人口的比例也進一步下滑0.2個百分點至11.3％，同樣刷新歷史最低點，反映出日本嚴峻的少子化問題。 從年齡層分佈來看，以每3歲為一個組別，12至14歲的兒童人數為317萬人，而0至2歲的嬰幼兒人數則僅有235萬人，顯示年齡層越低，人數越少。由於出生率持續下滑，未來日本兒童人口預計將進一步減少。 回溯歷史，1950年時日本兒童人數曾超過總人口的三分之一，在1954年達到2989萬的高峰後開始下降。雖然在1971至1974年的第二次嬰兒潮期間曾短暫回升，但自1975年起，兒童佔比連續50年持續下降至今日創紀錄新低。與此同時，65歲以上老年人口比例則創下新高達29.2％，遠高於1950年的4.9％，顯示人口老齡化加劇。1997年起，老年人口首次超越兒童人數，兩者人口比例反差進一步拉大。 聯合國人口統計數據顯示，儘管統計年份有所出入，但在人口超過4000萬的37個國家中，日本的兒童人口佔比僅高於最後一名韓國的11.2％，與其他主要國家如德國14.0％、中國16.8％、美國17.7％及印度24.9％等，相去甚遠。 另根據台灣內政部最新的人口統計資料，2023年台灣地區15歲以下兒童的人口比例約為12.1％；65歲以上老年人口約占總人口的16.2％。