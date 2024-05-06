端午節肉粽網購大熱　鮮拾電商網羅北中南名粽一次滿足「免排隊」

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端午佳節將至，統一企業集團旗下電商「鮮拾」推出「粽星雲集」端午活動，網羅全台知名粽品，讓消費者輕鬆在線上選購各式經典粽子美味。不論是五星飯店奢華肉粽、傳統南北粽、台味餐廳經典組合或農漁會古早手作，應有盡有，消費者無需排隊也能坐享名粽饗宴，活動期間為4月29日到6月10日。

今年鮮拾粽子商品全面5折起，消費滿額還可享多重優惠。滿999元現折50元、滿1500元折100元；指定商品滿2000元再賺3%購物金、滿8000元最高賺5%購物金；LINE Pay付款最高回饋500點。活動期間指定商品滿3000元即可獲得知名麵包師傅「胡同 X 楊嘉明」冠軍烘焙晶冰粽6入限量200組。

鮮拾「粽星雲集」活動包括多家知名酒店品牌及餐飲集團，可說是名粽雲集。其中，年年熱銷的「台北晶華酒店」「干貝八寶粽+經典南北粽」禮盒組，集結經典北部粽與傳統南部粽，搭配奢華干貝、香菇及鹹蛋黃的頂級干貝八寶粽。

「台北凱撒飯店」則推出「皇家粽香禮盒」，包括鮮肉蛋黃粽、皇家鮑貝粽以及創新口味紫米甜心粽等6款，鹹甜葷素一次滿足，買一組就送時尚保冷袋。中部知名五星酒店「裕元花園酒店」也推出香Q軟嫩的「干貝八寶粽」，選用台灣糯米，除了基本的豬五花、干貝、香菇跟鹹蛋黃外，還搭配油蔥酥、金鉤蝦、魷魚等食材爆香，香氣十足！每一口都能感受到海陸饗宴。

知名餐飲集團「紅豆食府」則有大人小孩都愛的「甜心冰粽」系列，包括人氣奶茶波霸風味、香脆花生、以及經典紅豆麻糬，為你的味蕾帶來清涼甜蜜好滋味。泰式餐飲品牌「瓦城」結合東南亞風味推出中泰獨門「泰式蝦醬肉粽」及「芋香紫米粽」。香港醬料專家「李錦記」今年特別選用港味臘腸與蠔油調味滷煮「蠔油臘味一口粽」，份量小巧，吃一口就讓人欲罷不能。

除了大飯店品牌，此次粽星雲集也與多家在地知名老字號合作，如南門市場資深湖州粽舖「立家」與知名油飯老店「呷七碗」等，端出獨家招牌經典粽品。「立家」結合干貝粽、北部台灣粽與湖州粽的三款組合，「呷七碗」則有油飯界頂級國宴干貝粽與南北口味經典粽。

另有來自嘉義的知名肉粽品牌「福源」，推出超高CP值栗子蛋黃花生肉粽3袋組；老饕大讚天下第一攤的南門市場傳統老店「億長御坊」，推出南部粽、北部粽及湖州粽三款經典組合。而石門產地直送的「田媽媽」系列，則是在地媽媽們用心手作的古早味肉粽。

飯店與老字號齊聚，多樣選擇可說是應有盡有。鮮拾表示，為迎接端午商機，特別整合品項與優惠，讓消費者輕鬆在線上就能一次買到全台名粽，免去煩惱排隊等候的麻煩。而全站滿399元即可免運費，加上優惠折扣與購物金，「實在是輕鬆划算。」鮮拾強調，未來將持續深耕在地農產品及美食，提供更多元的選擇，讓消費者輕鬆品嚐到美味，鮮拾「粽星雲集」活動網頁。https://reurl.cc/vaq1MA