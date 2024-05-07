2024「台灣創新技術博覽會」 擁抱創新展望未來 現正報名中

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生成式AI、5G通訊技術及淨零碳排為國際未來之趨勢，且塑造著全球科技與產業發展的格局，而臺灣也積極引領創新科技走向國際。為推動臺灣的發明與創新，「台灣創新技術博覽會（創博會）」訂於今（2024）年10月17日至19日在臺北世貿1館舉辦，4月26日起已開放報名，本屆創博會集結了全球創新技術與產品，展示臺灣在關鍵技術領域的創新實力。

回顧2023年的盛況，本展規模創下歷史新高，共有來自23國近500家廠商、使用1,151個攤位，展出超過千項創新發明展品及技術，3天展期更吸引近5萬人次之產官學研人士進場參觀，在國際舞臺上展現出臺灣豐沛的創新能量與獨特的地位。2024年的創博會將更加引人矚目，不僅提供最新發明技術的展示平臺，更是發明人和企業進入國際市場、尋求合作夥伴和投資者的絕佳機會。對於渴望在世界舞臺上展現創新之光的發明人，這絕對是一個不容錯過的重點展會。

「台灣創新技術博覽會」係由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、行政院農業委員會、國家發展委員會、行政院環境保護署及中央研究院等11個部會聯合主辦，智慧財產局及工業局策劃，外貿協會及工研院共同執行。本屆展會將規劃「發明競賽區」、「三大主題館」、「專利商品區」、「周邊服務區」及「臺灣專利超級站」等多元展區，致力於展示臺灣產官學研發之優秀成果，並提高公眾對技術創新的認識。

值得一提的是，由智慧財產局推動之「發明競賽區」及「臺灣專利超級站」更是創博會的兩大焦點。充滿創新活力的「發明競賽區」年年舉辦發明競賽，頒發鉑金、金、銀及銅等獎項予具創新且具商品化潛力的作品，並透過多元行銷渠道吸引全球商機，鼓勵發明人和企業投身於新技術和產品的研發，推動跨產業的革新與合作。「臺灣專利超級站」則是一項全新計畫，精選曾在著名國際發明展獲獎之優秀專利，展示了臺灣在各領域的技術深度，更提供多項服務及活動，讓社會大眾深入了解臺灣在智慧財產保護和專利技術方面的成就。

2024年｢台灣創新技術博覽會｣已於4月26日開放報名，歡迎擁有無限創意的發明人們踴躍參與，攜手共同在國際舞臺上展現創新的光芒，一同震撼各界人士的五感。名額有限，欲參展者敬請把握機會報名。更多相關訊息請至展覽官方網站（www.inventaipei.com.tw）查詢。