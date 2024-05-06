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《航運股》慧洋4月每股稅前盈餘0.77元 展望樂觀

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【時報記者莊丙農台北報導】慧洋-KY(2637)4月合併營收為18.10億元，年增16％，營業利益6.69億元，營業利益率達37％，稅前盈餘則5.77億元，年增103.71％，每股稅前盈餘為0.77元；累計前4月合併營收為65.00億元，年增26.38％，營業利益21.12億元，稅前盈餘為20.69億元，年增1241.71％，每股稅前盈2.77元。

公司指出，由於世界各地區域衝突持續進行，造成船舶繞道、週轉天數增加，目前又逢第2季南美穀物旺季，推升散裝船舶需求持續擴大，而疫情期間散裝新造船數量遭排擠，今年度散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，公司樂觀後市營運。

船隊佈局方面，4月份已公告交付由常石集團(舟山)打造巴拿馬型（82,300 DWT，船名：Katagalan Champion）新船一艘，並已有3年以上長期租賃合約，今年尚有1艘超級極限型預計在上半年內交付，截至4月底，慧洋旗下總計135艘船舶，平均船齡8年，不僅為業界最輕齡，同時亦是最具規模散裝節能船隊。

2023年上路兩大環保法規中，碳排放強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）第1年評等即將出爐，評等較差的船舶可能因需要降速或改裝而負擔更多的營運成本，因此也會加劇老舊船舶的淘汰壓力，慧洋對船隊的評等結果深具信心。

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