《半導體》矽格4月營收雙增登19月高 前4月增17%

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【時報記者葉時安台北報導】IC封測矽格(6257)自結2024年4月份合併營業收入為新台幣15億元，月增2.75%、年增25.24%，創下19個月以來新高。累計至4月合併營收為56.62億元，年增17.6%。矽格表示，高速運算晶片(HPC)、AI晶片、網通晶片及車用晶片供給穩定，公司營收仍持續維持高檔態勢，較預期有所增長。

矽格表示，4月適逢清明連假及0403地震，對於生產有些微影響，營收仍持續維持高檔態勢，較預期有所增長。高速運算晶片(HPC)、AI晶片、網通晶片及車用晶片供給穩定、消費電子晶片持平、手機晶片微幅減少。4月營收整體仍呈現成長態勢。

矽格日前公布首季財報，矽格今年第一季合併營收達新台幣41.6億元，季增近4%、年增近15%；本期淨利8.64億元，季增近165%、年增近180%；歸屬母公司業主淨利為7.44億元，季增近186%、年增近230%，換算單季每股盈餘1.62元，寫下6個季度之一年半以來新高。

矽格轉投資台星科(3265)今年4月營收3.43億元，月增3.37%、年增19.13%；前4月營收13.43億元，年增17.28%。台星科今年第一季財報，首季營收營業收入10億元，年增16.65%；營業毛利2.81億元，年增12.27%；營業利益2.14億元，年增11.84%；稅前淨利3.16億元，年增43.91%；本期淨利2.53億元，年增41.06%；單季基本每股盈餘1.86元，相較去年同期的1.32元、去年第四季的1.08元均成長。