混搭東西方美學「仁愛尊邸」獨棟訂製 隱名流官巷

有土斯有財的概念，隨著社會經濟的發展、環境的演變後，對不少層峰尊貴的家族逐漸調整以精華地段內稀有的豪宅建築為私邸傳家，更能彰顯自身階級與品味的不凡；物以稀為貴，建築亦然，經典雋永的傳家資產，層峰視界傳家宅的意義，不僅是血脈的傳承更是觀念及意念的延續，將一棟房子留給下一代，在家族中具有神聖的意義，除讓凝結在空間的情感記憶繼續，也是家族的意識延續的重要堡壘。

累積超過三十年的建築實力的「新富開發團隊」，遵循現代化的建築手法和美學，秉持專注的態度，嚴謹的品質，重視每一個細節，完美呈現每一個建築藝術作品；全新落成的「仁愛尊邸」坐落在仁愛路一段23巷，受惠於周邊擁多個重要中央政府機關，包括總統府、行政院、立法院、司法院等，既享官邸特區及博愛特區的治安與環境，加上區域開發早，歷史文化薈萃交織出的厚蘊儒雅風氣，不僅許多國內政要喜愛，學界、文化界風雅人士也樂居此區；同時地點特殊性，環境治安層級高，向來被列為傳統頂級豪宅區，與敦化南北一樣，被認為是富貴顯赫階級的名流聚落。

「仁愛尊邸」規劃以國際豪宅的大氣格局，設計融合西方極簡及東方的禪意美學，優雅的現代和洋風格設計打造出地上7層、地下2層，以82坪及105坪空間的獨棟建築，全棟四面採光，規劃一層一戶寬敞的大氣空間；同時擁有豐富經驗的新富開發團隊，提前為層峰人士設想，以「訂製家概念」將生活重新演繹，加入毛胚屋特性，賦予屋主極大的可調性，讓屋主可依喜好進行裝修。一層一戶一梯廳的格局，既可擁有私人靜謐空間，彼此生活不互相干擾，亦也可享受家族圍繞自在互動、又能彼此照應的新家族同堂而居新概念，非常適合重視鄰居及安全隱私的尊貴家族做為傳承豪邸之選。

「仁愛尊邸」享北市稀有的綠蔭大道，周邊更鄰近台大法商學院、台大醫學院、建國中學、北一女中等，盡享書卷氣息環繞；步行10-20分鐘則可至中正紀念堂、國家圖書館等文教與休閒設施，周邊生活機能便利，享永康商圈、華山市場、南門市場、東門市場等，優越的地理位置更顯出「仁愛尊邸」稀有性與未來增值潛力無限。