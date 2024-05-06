發掘mRNA潛力新星 莫德納端250萬元徵選台灣新創公司

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發掘mRNA研發潛力新星，莫德納及中研院生醫轉譯研究中心今年續辦「2024莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」，將選出五組獲獎團隊，總額獎金250萬元，入圍者將可望獲得一對一專業輔導，展現研究結晶，讓台灣亮眼生技研發實力再次驚豔全球！

「2024莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」徵案項目針對五大治療領域：傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病、自體免疫疾病。徵案類型為「mRNA技術、傳遞系統與優化」或「生物醫學研究」等類別。徵件活動將從即日起至6月15日。

莫德納台灣總經理李宜真表示，雖然mRNA仍算較為新的研究領域，但台灣人才濟濟，從2023年的獲獎案件中，已經看到台灣團隊許多前瞻的研究成果，讓莫德納總部感到非常驚喜，高度肯定台灣的新創研發與研究水平。

上屆獲獎團隊之一的國立陽明交通大學生醫工程研究所陳冠宇教授表示，耗時十年研發「人體仿生肺晶片吸入試驗替代系統」能獲評審青睞，除了是莫大的鼓勵外，研究支持經費更成為創業的基石，盼透過這套系統取代傳統動物實驗，更聚焦在藥物測試平台的創新設計。

中研院院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠指出，去年收到多元的研究案，深刻感受到台灣生技產業求新求變的創新精神與充沛的研發量能，期待今年也期待能看見更多新血參與挑戰，藉由莫德納的mRNA技術經驗，互相切磋交流，加速推進台灣生醫產業發展！

李宜真表示，莫德納期盼幫助加速台灣優秀研究團隊的成果落地，除了提供獲獎團隊獎金與業師輔導的資源外，今年更會在入圍階段規劃Pitch Camp簡報溝通大師班，從傳授入圍者專業提案簡報技巧到客製化的一對一專業輔導，促進團隊邁向國際舞台的技能培養機會。