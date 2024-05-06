因應ECFA終止 石化業攜手機械業「異業合作」赴美拚訂單

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中國大陸去年底宣布今年起中止ECFA對丙烯等產品的優惠關稅，經濟部表示，為協助我石化、橡塑膠機械及模具產業行銷國際，貿易署及外貿協會集結相關業者，自6日起參加為期5天的「美國2024佛羅里達橡塑膠展」（NPE），貿易署表示，將藉由此平台展現台灣產業的技術水準和創新能力，爭取更多的訂單和合作機會。

貿易署指出，石化業者為因應市場變化，正積極開拓新的市場，加上貿易署今年加碼補助公協會及廠商參加海外展覽，過去較少在國際大型展場露面的石化業者，今年也進入國際大型展覽；貿易署強調，美國是我第二大機械出口市場，而美國政策近年來傾向於振興本土製造業，預期將可帶動機械產業新需求。

此外，石化業者這次攜手機械業者，在美國佛羅里達橡塑膠展（NPE）以異業結盟的方式展出，呈現石化結合機械的產業運用及客製化能力。貿易署表示，本屆展覽是我石化業者首度搭配機械業者，透過異業合作完整展現塑橡膠供應鏈的樣態，以不同原料屬性及配方呈現打樣打型的技術性成果，藉以吸引買主進一步洽談。

另為行銷我機械的技術優勢，貿易署也於展場設置「台灣智慧產業形象館」，向觀展者介紹我機械優勢；貿易署指出，本次將與業者合作辦理10場產品快閃發表會，邀請業者於自家攤位進行產品發表，如機台效能、加工優化、節能減碳等創新應用發展，並藉互動方式介紹台灣產品優勢給與會買主。

貿易署說明，NPE展是由美國橡塑膠工業協會主辦，是該行業全球買主的年度盛會，已有近百年歷史；本屆展覽於奧蘭多橘郡會議中心舉行，展示橡塑膠機械設備、模具、原料、成品及檢測儀器相關周邊零組件等橡塑膠相關產品。

為瞄準美國市場、拓展龐大商機，貿易署表示，全球已朝綠色及永續發展，石化產業正積極朝向環保材料及循環利用等趨勢，從客戶角度提供永續創新解方，而塑橡膠機械設備也致力朝智慧化及高值化方向研發，後續將持續透過異業結盟方式帶領業者參展。