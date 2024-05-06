中國醫藥大學「原住民族文化週」系列活動 迴響熱烈

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為營造友善校園多元文化教育環境，中國醫藥大學舉辦2024「原住民族文化週」系列活動，迴響極為熱烈。「部落市集」安排的靜態文化展覽，讓師生們深入的了解每個族群的特色文化，能更近距離的欣賞原鄉部落的美；5月3日傍晚在水湳校區舉辦的「原民之夜」晚會，則有中部地區九所大學院校共襄盛舉熱情參與，各校原住民族學生社團穿著傳統服飾、載歌載舞歡聚在一起聯誼同樂，彼此傳遞部落情誼熱情洋溢。

2024原住民族文化週活動定名「一定是你太愛贏」，在水湳校區關懷大樓安排有靜態展覽、部落電影院、文化講座以及紀錄片撥放，會場展出原住民族服飾、藝術創作和生活用品，邀請邱韻芳老師及陳弈宏 Kuii vavulengan同學現場講解，讓同學了解進而認識原住民族多元文化特色，同時讓原民生能更加認識自己的文化與自我文化定位，吸引師生前往觀賞並探索原住民族傳統文化至現代的發展與創新，興緻盎然獲益匪淺。

「原民之夜」晚會於5月3日傍晚在水湳校區卓越大樓廣場登場，有中部地區的台中科技大學、國立彰化師範大學、中山醫學大學、逢甲大學、中興大學、朝陽科技大學、東海大學、大葉大學、台灣體育運動大學等九所大學院校共襄盛舉，台灣原住民族新青年文化交流協會理事長張寶樹特別到場打氣。各校來自台灣各原住民族同學穿著傳統服飾表演歌舞有：中國醫藥大學婀魯社表演「太魯閣族紋面不一樣就是不一樣」、熱舞社演出「七個女生一個男生」、嘻研社的「SERUMA SEASON」，以及弘光科技大學社團表演「阿不就美式還好」、亞洲大學社團的「返璞」、國立暨南大學Knbiyax傳唱隊，把會場炒得沸沸騰騰，吸引300多位同學參觀駐足欣賞，歡呼聲不絕熱情洋溢，共渡美好夜晚時光。

中國醫藥大學學務長林孟亮教授表示，本校藉由「原住民族文化週」活動，讓在異地就學的原民生在校園找到一份歸屬感，進而協助原住民學生在學習過程創造展現文化機會、建立自信與定位，激勵原民學生思考如何從文化本質出發，將專業與文化結合與文化價值再現，並促進非原民生對台灣原住民族文化的認識交流，營造校園多元文化環境，展現多元族群生命價值。

原住民族學生「婀魯社ＥＬＵＧ」李瑋瑄社長表示，中國醫藥大學現有排灣族、布農族、泰雅族、賽德克族、太魯閣族、阿美族、噶瑪蘭族等原住民族學生百餘人，期待透過校園原住民族文化週活動，喚起原住民族同學對自身族群文化認同和自信，進而引領全校師生對於原住民族文化之重視，了解台灣原住民族所面臨的困境，進而增添多元人文素養，以營造校園多元文化環境。