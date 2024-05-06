高雄SKM Park Outlets母親節異國料理多 助攻業績成長逾2成

SKM Park Outlets高雄草衙以巿區型Outlet，捷運出站即到達的特色，近期針對母親節準備了一系列會員滿額優惠，即日起至6月2日前，可參加10點抽10萬購物金活動。業者表示，今年雖然受到國內通膨、出國潮、4月份百貨母親節開跑的壓力下，4月業績仍較去年持平，5月份母親節前夕預計還有3家連鎖餐飲大店：這一小鍋、橫濱牛排、Baskin Robbins 31 冰淇淋，及服飾品牌LACOSTE開幕，有助這波業績成長20%以上。 SKM Park Outlets高雄草衙針對母親節禮物，推薦MICHAEL KORS CHARLOTTE托特包，原價2萬2700元、特價9080元；而具象徵長情的禮物莫過於珠寶飾品，PANDORA全面五5折起，即日起至5/12 絕版商品消費滿1萬800元贈14Ｋ玫瑰金心形鏤空蝴蝶手環乙只。 SKM Park Outlets亦準備各國美食聯合推出母親節套餐，中式「時時香」媽咪天菜4人份精選7道料理、飲品、甜點各4份推薦價3520元；港式「添好運」好運媽咪4人份套餐經典主餐4份、港點時蔬12份、甜點及特色飲品各4份推薦價3368元，泰式「瓦城」母親節4人份套餐六道招牌菜、米飯無限、飲品及甜點任選各4份推薦價3260元，還有高雄獨家「橫濱牛排」排餐、自助吧吃到5/10至5/31(五) 櫃上開幕慶消費滿1000元送100元品牌抵用劵。