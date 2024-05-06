KPMG今頒獎助學金 52位同學受獎

第十九屆「KPMG暨財團法人安侯建業永續發展教育基金會獎助學金」今（6）日舉辦頒獎典禮，今年頒發52位受獎同學，包括大學部33名、研究所19名。十九年來共頒發超過1,500萬元的獎金嘉惠了762位學子。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，事務所重要的核心精神就是「以人為本」，我們十分重視每一位同事的個人發展，提升同仁們有感的薪資與福利一直是我們努力的方向。因此，除了每年因應物價通膨進行薪資調整外，還有全方位的同人照顧計畫，包括忙季關懷與紓壓計畫、增加彈性工時、更多進修機會、各種社團活動、國內外旅遊及家庭日等，都是為了讓同仁能有更舒適的工作環境。根據2023年全球知名顧主品牌顧問公司Universum針對台灣36間大學、5,583位同學所作的調查指出，KPMG在商學院的理想雇主排名為四大事務所之首，代表KPMG的用心已被同學們肯定。

財團法人安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆指出，KPMG安侯建業獎助學金當初舉辦的原因，是希望能以實質方式鼓勵成績優秀的同學，因為我們能體會同學們有心向學，卻受到家庭環境因素而無力負擔學費和生活費的辛苦。透過這筆獎助學金，希望能減輕同學的家庭經濟壓力，截至目前為止，這十九年來共頒發超過1,500萬元的獎金嘉惠了762位學子。值得一提的是，第三屆獎助學金的東吳大學研究生得主黃郁婷，目前已經成為KPMG會計師事務所的合夥人，同時也有多位獎學金得主都在事務所或各行業擔任重要角色。相信同學們只要有信心，努力不懈地朝夢想與目標前進，前途是不可限量的。

本次得獎同學的致詞代表臺灣大學會計系王子凌表示，感謝KPMG過去十多年來提供這筆獎助學金，幫助過許多逆境向上的學生，讓我們的努力獲得肯定與鼓勵，在求學過程中減少經濟上的負擔，能無後顧之憂地追求更好的成就。這筆獎助學金是事務所及系上對我們的期許及照顧，我從不認為是理所當然的，因此，我將秉持認真踏實的學習態度，繼續努力。而獎助學金能透過傳承來延續下去，因此，在未來有能力時，我期許自己能「取之於社會，用之於社會」，在自身的專業領域發揮所長，也能將獎助學金善的循環傳遞給學弟妹。

本次出席頒獎典禮的貴賓，還包括KPMG安侯建業執行長施威銘、執行董事暨副執行長郭冠纓、執行董事暨審計部營運長周寶蓮、稅務部營運長陳彩凰、人資長張純怡、專業策略長池世欽、稅務部副營運長林棠妮、副專業知識長傅泓文、副專業策略長趙敏如、資深合夥會計師關春修、執業會計師陳燕慧、執業會計師莊鈞維、執業會計師陳奕任、執行副總邱述琛；學校師長代表則有臺灣大學會計學系系主任劉順仁、臺北大學會計學系系主任鄭桂蕙、臺北商業大學會計資訊系系主任李興漢、臺北商業大學財稅系系主任楊葉承、東吳大學會計學系系主任高立翰、文化大學會計學系系主任暨所長王偉權、彰化師範大學會計系暨EMBA系主任彭智偉、東華大學會計學系系主任張益誠、輔仁大學會計學系系主任葉鴻銘、銘傳大學會計學系系主任楊志豪、靜宜大學會計學系系主任許月瑜、政治大學會計學系副教授潘健民、中正大學會計與資訊科技學系副教授卓佳慶、長庚大學資訊管理系教授許建隆、中原大學會計系副教授黃朝信、成功大學會計學系助理教授黃馨儀、東海大學會計學系副教授陳信吉、元智大學會計學群助理教授張謙恆、清華大學科技管理學院特聘教授彭心儀均一同與會。