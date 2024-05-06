富士達保經前進台中校園 廣招優秀人才

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畢業季將至，富士達保經招募保險新血，前往參加朝陽科技大學「校園徵才博覽會」並設立攤位，透過趣味互動讓學生深入了解徵才內容與保險觀念，受到熱烈好評。富士達保經針對應屆畢業生推出「CEO培育鑫專案」，不限科系、無業務經驗都可以從月薪40K開始，啟動自己的壽險事業，從考取證照到銷售，都有紮實完善的訓練課程，入行就有機會挑戰最高51萬達標獎金。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達保經相當看好中部保險市場發展的潛力，因此自創立以來，台中一直是重點發展區域，並持續積極拓展中部的服務據點。為招募更多優秀人才，富士達保經每年在朝陽科大、亞洲大學等多間學校徵才，今年更贊助「校園電影節」活動，巡迴全台知名大學，其中也包含多間台中地區學校，例如：台中科大、逢甲大學及勤益科大。

此外，為培育更多優秀的保險業人才，富士達保經每年贊助獎學金予朝陽科大保金系及行銷系。朝陽科大保金系系主任陳美夙及行銷系系主任李冠穎皆表示，感謝富士達保經贊助獎學金給優秀的同學，並鼓勵他們努力向學，希望將來都能貢獻社會。

富士達保經培育新生代人才以「高專業、高收入、高留存率」為目標，建構讓人才持續成長及實現自我的環境，更透過「五大學院、三大研究所」的完整培訓制度，深化金融專業，打造最強軟實力，創造職涯發展更加豐富的可能性。

富士達保經完善的訓練體制深受肯定，多年榮獲「保險信望愛獎」最佳專業獎、「國家品牌玉山獎」傑出企業獎等獎項；且以人為本的培育策略讓富士達近年擴張快速，人力年平均向上成長20％，每年均會再成立2至3個辦公室據點，增加服務量能。

富士達保經成立已經邁入第17年，並將持續推動各項獎勵政策，提供豐富的培育資源，期盼能夠一起成長。未來富士達保經也將持續朝向業績百億的目標邁進，積極推出多項優於業界的專案與獎勵吸引各界人才，富士達保經歡迎對保險業懷抱熱忱理想的年輕夥伴加入，一起譜寫人生的璀璨成就，朝向美好夢想前行。