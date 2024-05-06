徐承庚：小心你的投資是否誤觸了「投資的不可能三角」

投資如果有人告訴你可以短時間高報酬，同時又沒什麼風險，那你千萬別相信天底下有可以白吃的午餐！開設NLP保險會員班的徐承庚老師表示，這可以追溯到總體經濟學的「三元悖論」（Impossible Trinity），又稱為「不可能的三位一體」或「不可能的三角」。

徐承庚老師指出，總體經濟的三元悖論指的是一個國家的經濟無法同時兼顧資本可以自由進出，同時還能保持固定的匯率，並且貨幣政策可以獨立操作。而站在投資的角度也可以用三元悖論來解釋，你想要高獲利兼顧低風險，那你就無法短時間取得這樣的效果，你必須要有耐性地依靠長時間的定期定額和複利才能將風險降至最低，例：投資房地產、定期定額存股基金或投資型保單…等，都是需要給它們時間才會慢慢看見效果。

徐承庚說明，如果想要低風險兼顧短時間可以變現，那你就無法取得高獲利的效果，像是放在家裡的現金或是銀行的定存，這樣的投資方式只會被通膨慢慢侵蝕掉！如果想要短時間又兼顧高獲利的話，那你就必須面臨比較高的風險，像是槓桿投資套利、投資虛擬貨幣、期貨…等，一不小心可能會有讓你遭遇得不償失的風險！

股神巴菲特曾說過：「沒有人喜歡慢慢變有錢。」而巴菲特就是透過長時間的累積來取得高獲利和低風險的成就，致富很難三者同時兼得，所以當我們面對一些業務或是一些來路不明的推銷，請你先用三元被論的腳度去思考，真的有這麼好又完美的投資嗎？徐承庚強調，如果真的要有三者兼得的投資又會是什麼呢？巴菲特也給了一個很好的詮釋，那就是「投資自己」，讓自己的獲利能力提升，你自然可以在短時間、風險低也能取得高獲利的成就。

＃投資有賺有賠，請民眾謹慎評估風險。