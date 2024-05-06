世豐螺絲4月營收2.13億元 年增9.19％

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世豐螺絲（2065）6日公布4月合併營收達2.13億元，較去年同期成長9.19％。累計今年1至4月營收達7.94億元，則較去年同期減少8.52％。

世豐表示，4月營收受惠美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶訂單拉貨需求持續保持回升態勢，且建築工程、戶外應用螺絲產品對於強化建築結構、防鏽耐腐蝕等要求較嚴苛，帶動美國客戶對於旗下烤漆螺絲產品下單力道提升，加上，越南新廠仍持續進行小量試樣單生產出貨，皆助力集團良好營運成長動能。

世豐指出，憑藉集團擁有國內最大烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠，一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持優異產品品質，並持續強化數位智能化轉型與自動化生產效益，更積極複製台灣各廠區數位化生產、客戶與供應商輔助系統等導入越南新廠，以期加速縮短越南新廠的學習曲線以及朝智能化生產方向邁進，有助於創造更多全球業務接單機會。

展望2024年第二季，世豐持審慎樂觀看法。世豐仍看好美洲、歐洲客戶下單力道，並不斷進行客戶及產品銷售組合調整措施，同時積極豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，以期擴大旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款產品接單表現，此外，隨著世豐仍積極與客戶進行螺絲螺帽產品送樣，有機會於第二季中下旬起陸續取得正式訂單，助力越南廠生產學習曲線優化，創造集團整體營運正面之挹注。