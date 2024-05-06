InsKeeper 保險管家獲專利 「案例研究室」助輕鬆選擇最佳醫療險

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隨著生活水平提高，健康意識逐漸抬頭，保險已成為越來越多人重視地議題，然而，眾多保險商品在市場上競爭激烈，時常讓消費者在選擇時感到困惑，日前InsKeeper 保險管家取得保險商品分析專利「案例研究室」，可成功分析全台21間保險公司超過1,000項醫療險商品，包括實支實付醫療險、癌症險等，此舉讓InsKeeper 保險管家能夠更透明、客觀的為用戶提供最佳保障選擇。

案例實驗室打破傳統 專業規劃又省時

InsKeeper 保險管家注意到，現代消費者更傾向於深入了解何比較各種保險商品，而不只是被動的接受資訊，「案例實驗室」順勢推出，讓消費者能更直觀的了解保障，也有效幫助用戶理解理賠範圍，讓保險不再是一個陌生的領域。

其設計初衷為降低選擇醫療險的門檻，儘管目前處於Beta版本，但主打功能透過具體案例，讓使用者了解到不同保險商品並進行比較，如在選購流程中，有使用者希望因應身邊親友或自身症狀，深入了解特定案例和如何合理規劃醫療險。

直觀理解保障內容 輕鬆挑選最適保險

InsKeeper 保險管家說明，「案例研究室」功能讓使用者更具體地了解保障內容及理賠範圍，降低選擇醫療險的門檻，透過此功能，使用者可以輕鬆比較各種保險商品，使選擇變得更容易。InsKeeper 保險管家致力於簡化選購流程，讓使用者輕鬆選擇想了解、比較的商品，從而降低選購的門檻。

使用者進站後可根據個人需求挑選兩種不同的規劃方式，分別為「量身規劃」和「精選組合」。在「量身規劃」中，使用者需輸入基本資訊及欲規劃的險種，接著進入「保單實驗室」，系統將自動篩選出符合需求的保險商品，讓使用者比較各商品之差異。進入「實驗結果」後，可查看初步案例模擬與商品細節差異，並挑選一項方案後自選主約和補強其他醫療險。最後，可進入「案例試算」，查看各類傷害、疾病事故的理賠情形，更具體了解保障內容。

雖市場上已有一些保險服務提供案例介紹（試算），但須經過一些繁瑣的選購步驟，才能進入案例試算功能，為提供更簡便的服務，案例研究試應運而生，讓用戶能將選擇產品的自主性拿回自己手中，輕鬆降低選購門檻。