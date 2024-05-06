東森集團「愛的早餐」18年資助逾3.5萬孩童，母親節前夕邀會員VIP一起做公益

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由東森集團總裁王令麟一手建立的「東森愛的早餐」，在過去的18年間，不間斷為資助超過3.5萬名孩童熱騰騰早餐，在善的循環與推廣下，每年更吸引東森購物VIP會員們以捐贈發票方式，貢獻一己之力，一年平均捐贈發票超過400萬張，中獎金額近年更平均在7、8百萬，善的力量逐漸成長茁壯，母親節前夕更邀來捐贈發票VIP會員與受到愛的早餐幫助的孩子們相見歡。

遠在花蓮的紅葉國小師生，來到現場一起體驗與分享溫馨感人的時刻，花蓮近日飽受地震天災影響受創嚴重，為了向長年資助愛的早餐的善心會員，親自獻上感謝，並帶來傳統歌謠表演「創新與蛻變」、舞蹈表演「齊樂舞」與親自編制的舞台劇，同時獻上手寫小卡片與親手編織的手工鑰匙圈。

台北市副市長林奕華表示，東森集團不只贊助偏鄉學童愛的早餐，王令麟總裁也與台北市政府累積許多公益合作，像是捐贈弱勢家庭、獨居長者過年年菜，防疫期間對於急診與病房空間也大力協助，還捐贈2台長照專車。

東森慈善基金會董事長王令麟，為會員代表獻上真誠感謝狀，他說，「愛的早餐」最初是個人自掏腰包提供經費拋磚引玉，現在則是東森購物上千萬會員的愛心捐贈發票中獎所得，作為偏鄉部落孩子早餐經費，其中有會員過去一年來就捐贈866次，讓愛的早餐可長久辦下去，還能照顧全台更多偏鄉學童。

活動現場並設置愛心義賣區域，以隨喜結緣的形式，提供會員和民眾購買由小朋友親手織造的太魯閣族傳統手工織帶，支持原民文化，最後義賣所得共3,901元，全數捐給東森慈善基金會，讓東慈繼續幫助其他需要的人，偕同孩子們一起實現「善的循環」。